Новини WTF 16.09.2025 comment views icon

Нудисти проти Ілона Маска: SpaceX хоче закрити "пляж оголених" у Флориді для запусків Starship

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Ілон Маск випадково додав голос інженера SpaceX у стрім Diablo IV — той виправдовувався за «невдачу зі Starship»
SpaceX / Twitter

SpaceX подала заявку на запуск ракети Starship з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді, однак ці плани загрожують обмежити доступ серферів та нудистів на місцевий пляж.

Нещодавно Федеральне авіаційне управління (FAA) провело серію публічних слухань, де мешканці району могли висловитися щодо дозволу на запуск Starship з мису Канаверал. Найбільше невдоволення, зі слів Space.com, надходило зі сторони представників Американської асоціації нудистського відпочинку, які є постійними відвідувачами пляжу Плайялінда, розташованого за кілька миль від космічного центру.

SpaceX вчетверте запустила найбільшу у світі ракету Starship
Starship

Starship — це ракета-носій нового покоління від SpaceX, що працює на рідкому кисні та рідкому метані. У фінальній версії комплекс із першого ступеня Super Heavy та другого Starship сягатиме 150 метрів заввишки і розвиватиме понад 16 мільйонів фунтів тяги за допомогою 33 двигунів Raptor під час старту. Обидва ступені розроблені для повного та швидкого повторного використання.

Засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск розглядає Starship як марсіанський космічний корабель, який зробить людське життя мультипланетним, доставивши до мільйона людей на Червону планету до 2060-х років. Початково ракету використовуватимуть для розширення сузір’я інтернет-супутників Starlink, доставки корисних навантажень клієнтів, а також для пілотованих місій на навколоземну орбіту та Місяць. Однак аби досягти цього всього, SpaceX потрібно завершити фазу розробки та численних випробувань.

У планах компанії — до 44 запусків Starship щороку. Falcon 9, для порівняння, має понад 100 запусків на рік, де кожен вимагає закриття кількох пляжів та створення зон безпеки, що порушує морські та повітряні шляхи сполучення. Значно більший розмір Starship означає, що ці зони розширюватимуться, а безпека та вплив на мешканців цього району перебуватимуть ще під більш пильною увагою.

Нудисти проти Ілона Маска: SpaceX хоче окупувати "пляж оголених" у Флориді для запуску Starship
Пляж Плайялінда

Плайялінда — популярний серед серфінгістів пляж і є одним з обмеженої кількості місць, де публічна оголеність є законною. За даними FAA, графік запусків Starship передбачає, що пляж закриватимуть понад 60 разів на рік.

Виконавчий директор асоціації нудистського відпочинку Еріх Шуттауф зазначив у заяві, що закриття Плайялінди змусить нудистів мігрувати на сусідні пляжі. Внаслідок чого території будуть переповненими, що вплине й на комфорт решти “одягнених” відвідувачів пляжу.

В іншій частині аналізу FAA зазначається, що операції Starship можуть затримувати рейси з аеропортів Флориди на час від 40 хвилин до 2 годин. Операційний директор Міжнародного аеропорту Тампи Джон Тіліакос зазначив, що затримки вплинуть “на весь штат”.

Мегаракета SpaseX Starship вибухнула під час тестового польоту
Starship на стартовому майданчику

До того ж моделювання шуму показало, що Starship може розбудити від 10% до 14% мешканців під час нічних запусків і до 42% під час посадок надважких ракет-носіїв, які відбуваються приблизно через кілька хвилин після старту. Для людей, які живуть у мобільних будинках та кемперах, ці показники зростають до 82%. Також рівень шуму в межах острова Меррітт та мису Канаверал може іноді перевищувати порогові значення, спричиняючи “незначні косметичні пошкодження будівель”.

FAA прийматиме коментарі громадськості до 22 вересня, перш ніж надасть остаточний звіт до кінця року.

Спецпроєкти
2 тис. ІТ-компаній і 100 тис. ІТ-фахівців серед клієнтів. Як цифрові продукти UKRSIBBANK спрощують життя айтівцям
ТОП-7 корисних товарів для відпустки: термобокс, проєктор, морозивниця та інші корисні гаджети

Спочатку Техас, потім Марс: Ілон Маск створив окреме місто для SpaceX зі своєю «золотою» статуєю по центру

Популярні новини

arrow left
arrow right
Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"
SpaceX заборгувала $3 млрд податків, доки Маск боровся за ефективність уряду, — розслідування
Перший погляд на "довгий Нептун": далекобійна ракета стала довшою і ширшою
Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone
Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон ненадовго став найбагатшою людиною у світі. Як тобі таке, Ілон Маск?
Ілон Маск став найненависнішою людиною у США, — опитування
Tesla обіцяє зробити Маска першим у світі трильйонером, але є кілька умов
Ілон Маск шукає «вайфу-розробника» для Grok на зарплату $440 000
Ілон Маск обіцяє «найепічнішу демонстрацію» Tesla до кінця року — знову
Майбутнє ШІ? Чатбот Grok показуватиме рекламу у відповідях X
Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска. Хто його зіграє?
Ігрова блокчейн-студія подала в суд на компанію xAI Ілона Маска
Ілон Маск хотів, щоб розробники Grok дали чатботу «власні обличчя» — витік внутрішнього листування
Без чіткої дати повернення: астронавти Crew-11 вирушили на МКС на тлі фінансових проблем NASA
"OpenAI з'їсть Microsoft живцем": Ілон Маск відреагував на старт GPT-5 у продуктах компанії
Starlink готує прорив: супутники 3-го покоління з терабітною швидкістю запустять у 2026 році
Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений
Фанатство Ілона Маска стало "найгіршою спадщиною" Deus Ex, — розробник
Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: "Приховування ризиків є шахрайством"
Завод Tesla у Фремонті: зброя, алкоголь і наркотики, домагання і расизм у позові колишнього поліціянта
Каліфорнія намагається заборонити продажі Tesla в суді — через оманливу рекламу Autopilot та FSD
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати