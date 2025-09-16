Нудисти проти Ілона Маска: SpaceX хоче закрити "пляж оголених" у Флориді для запусків Starship

SpaceX / Twitter

SpaceX подала заявку на запуск ракети Starship з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді, однак ці плани загрожують обмежити доступ серферів та нудистів на місцевий пляж.

Нещодавно Федеральне авіаційне управління (FAA) провело серію публічних слухань, де мешканці району могли висловитися щодо дозволу на запуск Starship з мису Канаверал. Найбільше невдоволення, зі слів Space.com, надходило зі сторони представників Американської асоціації нудистського відпочинку, які є постійними відвідувачами пляжу Плайялінда, розташованого за кілька миль від космічного центру.

Starship — це ракета-носій нового покоління від SpaceX, що працює на рідкому кисні та рідкому метані. У фінальній версії комплекс із першого ступеня Super Heavy та другого Starship сягатиме 150 метрів заввишки і розвиватиме понад 16 мільйонів фунтів тяги за допомогою 33 двигунів Raptor під час старту. Обидва ступені розроблені для повного та швидкого повторного використання.

Засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск розглядає Starship як марсіанський космічний корабель, який зробить людське життя мультипланетним, доставивши до мільйона людей на Червону планету до 2060-х років. Початково ракету використовуватимуть для розширення сузір’я інтернет-супутників Starlink, доставки корисних навантажень клієнтів, а також для пілотованих місій на навколоземну орбіту та Місяць. Однак аби досягти цього всього, SpaceX потрібно завершити фазу розробки та численних випробувань.

У планах компанії — до 44 запусків Starship щороку. Falcon 9, для порівняння, має понад 100 запусків на рік, де кожен вимагає закриття кількох пляжів та створення зон безпеки, що порушує морські та повітряні шляхи сполучення. Значно більший розмір Starship означає, що ці зони розширюватимуться, а безпека та вплив на мешканців цього району перебуватимуть ще під більш пильною увагою.

Плайялінда — популярний серед серфінгістів пляж і є одним з обмеженої кількості місць, де публічна оголеність є законною. За даними FAA, графік запусків Starship передбачає, що пляж закриватимуть понад 60 разів на рік.

Виконавчий директор асоціації нудистського відпочинку Еріх Шуттауф зазначив у заяві, що закриття Плайялінди змусить нудистів мігрувати на сусідні пляжі. Внаслідок чого території будуть переповненими, що вплине й на комфорт решти “одягнених” відвідувачів пляжу.

В іншій частині аналізу FAA зазначається, що операції Starship можуть затримувати рейси з аеропортів Флориди на час від 40 хвилин до 2 годин. Операційний директор Міжнародного аеропорту Тампи Джон Тіліакос зазначив, що затримки вплинуть “на весь штат”.

До того ж моделювання шуму показало, що Starship може розбудити від 10% до 14% мешканців під час нічних запусків і до 42% під час посадок надважких ракет-носіїв, які відбуваються приблизно через кілька хвилин після старту. Для людей, які живуть у мобільних будинках та кемперах, ці показники зростають до 82%. Також рівень шуму в межах острова Меррітт та мису Канаверал може іноді перевищувати порогові значення, спричиняючи “незначні косметичні пошкодження будівель”.

FAA прийматиме коментарі громадськості до 22 вересня, перш ніж надасть остаточний звіт до кінця року.