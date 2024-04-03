NVIDIA GeForce RTX 3060 – домінуюча відеокарта серед користувачів у Steam, а українська мова посідає 14-е місце

Березневе опитування користувачів Steam продемонструвало суттєве зростання кількості власників відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3060. Попри те, що цій моделі вже близько 3 років, наразі вона домінує серед дискретних відеокарт з показником 6,92%. У порівнянні з попереднім місяцем її частка зросла на 0,75%. Друге місце посіла ще старіша модель GeForce RTX 2060 – 4,10%.

Тим часом новіша версія RTX 4060, заснована на новітній архітектурі NVIDIA, поступово набирає популярності. Наразі вона зустрічається серед 2,59% усіх користувачів Steam, що є другим за величиною зростанням на платформі – на +0,6%.

Відеокарти NVIDIA серії xx60 залишаються кращим варіантом серед геймерів, а чотири моделі різних поколінь займають місця серед 10 найпопулярніших моделей. Однак популярність серій GTX 10, GTX 16 і RTX 20, можливо, досягла свого піка, а зараз переживає спад, особливо враховуючи припинення NVIDIA виробництва чипів серії GTX 16/10.

Сплеск популярності RTX 3060 можна пояснити випуском моделі з 8 ГБ пам’яті. Зараз компанія зміцнила свої позиції в сегменті ринку до $300 доларів за допомогою широкого спектра пропозицій, що охоплюють щонайменше два покоління (Ampere та Ada Lovelace).

Водночас відеокарти AMD та Intel не зазнали значного зростання популярності. Radeon RX 580 є найпопулярнішою моделлю AMD, але вона зустрічається лише у 0,83% усіх систем, перевірених Steam. Ні Radeon RX 7000, ні графічні процесори Intel ARC не входять до ТОП-90 найпопулярніших відеокарт у Steam Charts.

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Ще з результатів дослідження систем від Steam у березні 2024 року випливає, що українська мова посідає 14-місце за популярністю серед усіх користувачів, перебуваючи на рівні з італійською. Наразі вона встановлена на 0,60% систем. У порівнянні з попереднім місяцем її розповсюдженість зменшилась на 0,05%. Для порівняння, польська мова посіла 10-місце з результатом 1,63%, і в порівнянні з лютим показник трохи збільшився. При тому, що населення України та Польщі приблизно співставні. Щоб розробники та видавці ігор були зацікавлені у створенні української локалізації до своїх проєктів, треба демонструвати велику кількість зацікавлених користувачів. Тому важливо встановлювати українську мову інтерфейсу в ОС та Steam.

Джерело: videocardz