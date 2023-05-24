Новини Пристрої 24.05.2023 о 19:57

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ вже в Україні — від ₴19 999

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ вже в Україні — від ₴19 999

Відеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti з 8 ГБ пам’яті вже з’явилася в українських магазинах за ціною від ₴19 999. Її вартість наразі максимально наближена до ціни RTX 3070, яку теж можна знайти за ₴20 000 – ₴21 000. Представник попереднього покоління теж має 8 ГБ, а у деяких попередніх тестах випереджає новинку.

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111NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ вже в Україні — від ₴19 999

На боці RTX 4060 Ti краща енергоефективність та підтримка DLSS 3. Найближчим часом вирішальним фактором вибору між нею та RTX 3070 стане саме ціна та реальна продуктивність у конкретних іграх, тож обирати треба уважно.


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