NVIDIA модифікувала прискорювач H100 для експорту у Китай – «зелені» вдвічі уповільнили H800, щоб обійти експортні обмеження США

NVIDIA модифікувала власні професійні графічні процесори H100 для можливості їхнього експорту до Китаю. Згідно з заявою компанії, змінені чипи H800 відповідають усім експортним обмеженням США. Джерело Reuters у Китаї повідомив, що H800 у порівнянні з H100 має майже вдвічі занижену швидкість передачі даних.

Минулого року США ввели в дію правила, що забороняють NVIDIA продавати в Китай передові процесори A100 та новіший H100 виходячи з міркувань національної безпеки. Такі процесори мають вирішальне значення розробки технологій генеративного ШІ.

Раніше повідомлялося, що NVIDIA розробила чип під назвою A800 (урізану версію A100), параметри якого роблять допустимим його експорт до Китаю. У вівторок компанія заявила, що аналогічно модифікувала для експорту в Китай процесор H100. За словами представника компанії, новий чип, що отримав назву H800, використовується підрозділами китайських технологічних компаній, таких як Alibaba, Baidu та Tencent.

«Для молодих стартапів, багато з яких зараз створюють великі мовні моделі та «застрибують» у революцію генеративного ШІ, вони можуть розраховувати на те, що Alibaba, Tencent і Baidu отримають чудові хмарні можливості з ШІ NVIDIA», — заявив сьогодні керівник компанії Дженсен Хуанг.

Восени минулого року США запровадили експортні правила, спрямовані на уповільнення розвитку Китаю у ключових технологічних секторах, таких як напівпровідники та штучний інтелект, з метою завадити зусиллям щодо модернізації китайських збройних сил.