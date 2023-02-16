Китайський співробітник викрав дані ASML, виробника літографічних машин для мікрочипів – незабаром після приєднання Нідерландів до санкцій США

Нідерландський виробник мікроелектроніки ASML звинуватив колишнього співробітника з Китаю у крадіжці запатентованої технології. Інцидент може трактуватися як порушення експортного контролю, проте, за заявою компанії, не є важливим для її бізнесу.

ASML повідомила про порушення владу і зараз розробляє нові заходи безпеки у світлі того, що сталося. Компанія не оприлюднила додаткових подробиць про епізод, зараз вона проводить внутрішню перевірку.

Європейська компанія відома розробкою літографічних машин, що використовуються у виробництві процесорів. Технологія вкрай важлива для виробництва мікроелектроніки та актуальна у світлі санкцій США проти Китаю, котрі забороняють передати країні високотехнологічну продукцію. Особливо з огляду на той факт, що компанія фактично монопольно домінує на ринку. Потреба у продукції компанії продовжує зростати, що може робити її метою подальших атак.

Нещодавно Нідерланди та Японія приєдналися до обмежень Сполучених Штатів щодо продажів комп’ютерних чіпів до Китаю. ASML раніше заявляла, що обмеження експортного контролю наразі допрацьовуються. Перш ніж нові заходи набудуть чинності, вони повинні бути деталізовані та реалізовані у законодавстві Нідерландів, що потребує часу.

ASML раніше вже вказувала на потенційне порушення прав інтелектуальної власності у Китаї. У звіті компанії за 2021 рік йдеться, що вона поінформувала китайську владу про побоювання того, що деяка фірма активно продає в Китаї продукти, які потенційно можуть порушувати її права. Компанія була готова звернутися до суду, але до цього не дійшло.

Китайська асоціація напівпровідникової промисловості заявила, що «якщо цей крок [обмеження] стане реальністю, він завдасть серйозних збитків напівпровідникової промисловості Китаю та світовій економіці». Відповідаючи на запитання про інцидент з ASML, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що йому нічого не відомо про цей випадок.

Джерело: CNN