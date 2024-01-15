NVIDIA отримала замовлення чипів для штучного інтелекту від Індії на понад $ 1 млрд

NVIDIA отримала величезне замовлення на чипи для обчислень штучного інтелекту від індійського оператора датацентрів Yotta. Очікується, що загальна вартість замовлення перевищить позначку в мільярд доларів.

Поки індійська компанія Yotto розмістила у NVIDIA замовлення на суму понад 500 млн доларів, що стало величезною віхою для обох сторін, оскільки Yotto прискорить розробки в рамках своїх хмарних сервісів штучного інтелекту, а Team Green (NVIDIA) знайшла потенційно новий регіон для просування свого бізнесу, після того, як уряд США ускладнив роботу на деяких ринках, зокрема в Китаї.

Генеральний директор і співзасновник Yotto Суніл Гупта повідомив, що нове замовлення включає 16 000 одиниць графічних процесорів NVIDIA H100 і GH200 AI, які, як очікується, будуть доставлені до березня 2025 року. Крім того, раніше компанія вже розмістила замовлення на 16 000 графічних процесорів NVIDIA H100, які також мають бути доставлені до липня. Таким чином, за приблизними підрахунками, загальна вартість замовлення дійсно перевищила мільярд доларів, що робить Yotto «шанованим» клієнтом NVIDIA. Щобільше, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг сам заявив про величезний потенціал індійського ринку і передбачив, що в майбутньому він стане одним з найбільших у світі.

Зусилля індійського уряду та бізнесу, спрямовані на сприяння технологічному зростанню в країні, останнім часом прискорилися, особливо після того, як прем’єр-міністр Нарендра Моді виступив з ініціативою Made in India. Штучний інтелект — ще одна сфера, на якій зосереджені зусилля індійських компаній, і, як повідомив генеральний директор Yotto, очікується, що до 2030 року індійські ринки ШІ зростуть до 14 мільярдів доларів, що створить конкурентну боротьбу між місцевими технологічними гігантами.