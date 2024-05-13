NVIDIA представила платформу CUDA-Q для інтеграції квантових комп’ютерів з суперкомп’ютерами компанії

NVIDIA оголосила про створення платформи для квантових обчислень CUDA-Q, яка працюватиме в національних суперкомп’ютерних центрах по всьому світу. Суперкомп’ютери у Німеччині, Японії та Польщі використовуватимуть платформу для блоків квантової обробки (QPU) у своїх високопродуктивних обчислювальних системах. Йдеться про програмну підтримку роботи наявних квантових комп’ютерів з прискорювачами NVIDIA.

Компанія розповіла, що дев’ять нових суперкомп’ютерів по всьому світу використовуватимуть суперчіпи NVIDIA Grace Hopper для прискорення наукових досліджень та відкриттів. У сукупності системи забезпечують 200 екзафлопсів енергоефективної обчислювальної потужності ШІ.

«Корисні квантові обчислення стануть можливими завдяки тісній інтеграції квантових суперкомп’ютерів із графічними процесорами. Платформа квантових обчислень NVIDIA дає піонерам, таким як AIST, JSC і PSNC, можливість розширювати межі наукових відкриттів і просувати сучасні технології квантово-інтегрованих суперкомп’ютерів», — йдеться у заяві Тіма Коста, директора відділу квантових технологій і HPC у NVIDIA.

Нова платформа дозволить використовувати квантові комп’ютери для досліджень штучного інтелекту, енергетики, біології, хімії та інших галузей. NVIDIA надала приклади реальних наукових проєктів, які використовуватимуть нову технологію. CUDA-Q — це квантово-класична прискорена суперкомп’ютерна платформа з відкритим вихідним кодом, яка не залежить від конкретних QPU.

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