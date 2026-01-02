NVIDIA RTX 5090 і Radeon RX 9070 XT зустріли Новий рік “салютом” з роз’ємів живлення — тим часом модер знайшов безпечний кабель

Зображення: Reddit

Здається, це не закінчиться ніколи. Ще одному власнику NVIDIA RTX 5090 та користувачу Sapphire Radeon RX 9070 XT Санта подарував вогник на Новий рік.

Користувач Reddit з ніком Alfredwooden повідомляє, що його RTX 5090 почала пахнути паленим пластиком після короткої ігрової сесії. Він грав у Baldur’s Gate 3 близько трьох годин, коли відчув запах і виявив пошкодження роз’єму живлення. Власник відеокарти розповів небагато, але закликав не купувати продукцію NVIDIA. Топова відеокарта згоріла на Новий рік.

Але у цьому випадку коментатори підозрюють, що у загорянні винне неправильне прокладання кабелю — видно, що він дуже круто загнутий. Для відеокарт RTX 40 та RTX 50 виробники блоків живлення рекомендують залишати щонайменше 35 мм довжини до місця згинання.

Трохи раніше користувач divinethreshold показав згорілий перехідник на 12V-2×6 з трьох вісьмипінових роз’ємів, що живив Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT Nitro+. Перш ніж це сталося, відеокарта пропрацювала рік. Власник карти пояснює, що згорілий адаптер входив до комплекту. Коментатори зазначають, що такі збої, здається, частіше трапляються при використанні подібних адаптерів.

А доки кабелі горять у звичайних користувачів, модери без проблем подають на відеокарти набагато більшу потужність. Цей ентузіаст, схоже, може порадити кабель, котрий витримує набагато більші навантаження, ні ж ті, котрим відеокарти піддаються зазвичай. Модель ASRock за $40 витримала навантаження 1350 Вт, подане на RTX 5090. Користувач форумів Overclock.net повідомив, що він модифікував свою MSI RTX 5090 Ventus за допомогою шунтування та застосував рідинне охолодження, щоб подати більше енергії для кращої продуктивності.

Після 20 інтенсивних запусків бенчмарків відеокарта вимкнулася. Це сталося не через несправність чи плавлення роз’єму — кабель ASRock 12V-2×6, який компанія нещодавно випустила, має датчик NTC на роз’ємі, який не тільки контролює температуру, але й надсилає сигнал до блоку живлення, щоб зупинити роботу, якщо температура перевищує встановлене значення. Блок живлення вимкнувся, коли температура перевищила 105°C. Штекер кабелю з боку відеокарти змінив колір через температурне навантаження, проте здається цілим. Система не дозволила увімкнути карту, доки кабель не охолонув. Власник думає над заміною, оскільки кабель здається пошкодженим.

“Якщо представник ASRock побачить це, подумайте про зниження температури вимкнення блоку живлення зі 105°C до чогось ближчого до 85°C. Це було б набагато безпечнішим порогом”, — пише Motivman.

Що ж, заміна кабелю, хай і дорогого — не така вже велика ціна за збереження відеокарти. Але набагато кращим був би більш витривалий роз’єм, ніж 12V-2×6.

