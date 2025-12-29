Справжня пожежа: кабель NVIDIA RTX 5090 згорів вщент

Фото згорілої RTX 5090 / Reddit, nmp14fayl

Судячи з фото наслідків, подібний спалах дійсно здатний спричинити пожежу. Люди, котрі придбали NVIDIA RTX 5090 за $2000 або дорожче, справді ризикують.

Це далеко не перший випадок плавлення кабелів живлення на RTX 5090, але, мабуть, наймасштабніший. Опубліковані користувачем Reddit знімки демонструють не легке оплавлення чи підгоряння контактів, а справжню катастрофу. Мабуть, автор допису весь рік був дуже неслухняним, оскільки Санта подарував йому це прямо на Різдво.

Роз’єм настільки обгорів та спотворився, що власник вважає безпечнішим для відеокарти навіть не намагатися виймати кабель. Ізоляція кабелю 12V-2×6 подекуди повністю знищена та оголила мідні дроти, а штекер повністю спікся. На відеокарті видно скупчення розплавленого пластику, котрий затвердів, та контактує з радіатором. Обгорілі та частково пошкоджені трубки системи охолодження.

“Володів цією 5090 близько 9 місяців, але хотів відсвяткувати Різдво, смажачи її на відкритому вогні! І справді, вона не просто розтанула, а коли я відчув дивний запах, вона була вже повністю у вогні!”, — іронізує nmp14fayl.

Власник використовував блок живлення ATX 3.1 та кабель 12v-2×6, що йшов з ним у комплекті. Новенький БЖ, як і кабель, ніколи раніше не використовувався та був придбаний спеціально для цієї системи.

За виключенням відеокарти, решта компонентів ПК працювала нормально. Наявна відеокарта TX 2070 Super успішно працювала в тому ж слоті PCIe. Після Різдва власник відвіз увесь ПК до магазину Micro Center та отримав безкоштовну заміну у вигляді Asus ROG Astral RTX 5090 та нового блоку живлення Seasonic Platinum на 1200 Вт. Не зрозуміло, отримав він безплатно нову систему охолодження чи сам придбав “про всяк випадок”.

Tom’s Hardware зазначає, що проблему з роз’ємом 12V-2×6 можна вважати постійною, оскільки її не виправило його покращення, зміна кольору штекеру чи інші хитрощі. Вочевидь, проблема криється у самому типі роз’єму, погано пристосованому для параметрів току, що ним протікає. Цьому користувачу пощастило, що інцидент стався до закінчення гарантійного терміну обладнання. Також добре, що БЖ і відеокарта були придбані у тому ж магазині.