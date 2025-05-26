Жовті теж горять: NVIDIA RTX 5090 «вижила», але спеціальний кабель MSI пошкоджений

Рекомендація MSI щодо під'єднання кабедя до відеокарти NVIDIA RTX

Давно не було плавлення кабелів на NVIDIA RTX 5090? Здається, інший колір допомагає хіба що психологічно, якщо параметри струму перевищені.

Деякі виробники, як MSI, оснащують свої відеокарти кольоровими кабелями, щоб користувач зміг контролювати надійність підключення до роз’єму та відсутність люфту. Однак, як можна бачити, щільне під’єднання не спасає від завеликого струму. Користувач Reddit зрозумів, що щось не так, коли монітор почав спонтанно втрачати сигнал. Після перевстановлення драйверів та звернення до служби підтримки NVIDIA справжня причина знайшлася.

«Протягом останніх кількох днів у мене виникла проблема, коли мій монітор раптово вимикався та відображає повідомлення «DisplayPort не під’єднаний». Я перевстановив драйвер і спробував усе, щоб виправити це, включаючи співпрацю з підтримкою NVIDIA. Однак потім я виявив, що кабель оплавився. Ймовірно, несправний лише кабель, а відеокарта справна? Я не бачу жодних оплавлених або пошкоджених контактів. Я використовую блок живлення Corsair HX1500i потужністю 1500 Вт».

Як випливає зі слів користувача, потужності відеокарті не бракувало. Однак жовтий штекер кабелю вочевидь вже не зовсім жовтий та має очевидні сліди термічного ушкодження. Здається, кабель взяв на себе усе надмірне навантаження та врятував відеокарту. Питання залишається відкритим: чи це була помилка користувача, виробничий дефект, або недолік конструкції?

Цікавим є непомітний прояв дефекту — все ніби працювало, але з помилками. Ймовірно, ситуація могла погіршитися, якби користувач ігнорував це. Сайт VideoCardz зазначає, що наразі підтверджено лише 6 випадків пошкодження кабелів з NVIDIA RTX 5090 — значно менше, ніж з RTX 4090.