NVIDIA створила нейронну мережу, здатну створювати 2D зображення людей та котів, а потім трансформувати їх у 3D об’єкти

Команда дослідників з NVIDIA та Стенфордського університету представила EG3D – нову гібридну мережеву архітектуру для генерації зображень. Вона може в режимі реального часу генерувати узгоджені з декількома уявленнями 2D-зображення високої роздільної здатності з обличчями людей та котів. Крім того, EG3D може надавати створеним зображенням високоякісну 3D геометрію.

За словами команди розробників, їхній фреймворк може використовувати найсучасніші генератори 2D CNN, такі як StyleGAN2, і успадковувати їх ефективність і виразність, поділяючи генерацію функцій і нейронний рендеринг. Мета проєкту полягала в тому, щоб покращити обчислювальну ефективність та якість зображення 3D GAN, не надто покладаючись на апроксимації, які впливають на узгодженість кількох уявлень та якість форми.

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Джерело: 80.lv