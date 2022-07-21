NVIDIA створила нейронну мережу, здатну створювати 2D зображення людей та котів, а потім трансформувати їх у 3D об’єкти

Команда дослідників з NVIDIA та Стенфордського університету представила EG3D – нову гібридну мережеву архітектуру для генерації зображень. Вона може в режимі реального часу генерувати узгоджені з декількома уявленнями 2D-зображення високої роздільної здатності з обличчями людей та котів. Крім того, EG3D може надавати створеним зображенням високоякісну 3D геометрію.
За словами команди розробників, їхній фреймворк може використовувати найсучасніші генератори 2D CNN, такі як StyleGAN2, і успадковувати їх ефективність і виразність, поділяючи генерацію функцій і нейронний рендеринг. Мета проєкту полягала в тому, щоб покращити обчислювальну ефективність та якість зображення 3D GAN, не надто покладаючись на апроксимації, які впливають на узгодженість кількох уявлень та якість форми.
Детальнішу інформацію про цей проєкт можна отримати за наступною адресою.
Джерело: 80.lv