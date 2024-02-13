Nvidia вперше за 20 років перевершила Amazon за ринковою вартістю — все завдяки ШІ

Нині вартість компанії сягає $1,78 трлн.

Nvidia зросла майже на 0,2%, тоді як Amazon фіксувала падіння на 1,2% із ринковою вартістю у розмірі $1,79 трлн та четверте місце в рейтингу компаній з найбільшою капіталізацією. За даними Bloomberg, перше місце досі утримує Microsoft — $3,09 трлн, далі йдуть Apple – $2,89 трлн та Alphabet – $1,84 трлн.

У 2024 році акції Nvidia різко зросли — майже на 50% — на тлі високого попиту на її чипи, які використовуються в центрах обробки даних для складних обчислювальних завдань, необхідних для програм ШІ. Загалом цьогоріч компанія додала $600 млрд ринкової вартості — більше, ніж за останні 7 місяців 2023-го. Інвестори очікують квартальних результатів Nvidia 21 лютого.

Водночас для Amazon рік теж почався непогано — минулого тижня акції гіганта електронної комерції підскочили на 8% після звітів про високі продажі в четвертому кварталі та надання прогнозу прибутковості, який перевищив оцінки. Компанія ненадовго обігнала в рейтингу ринкової вартості власницю Google Alphabet.

Reuters стверджує, що востаннє Nvidia була дорожчою за Amazon у 2002 році, коли кожна з компаній коштувала менш як $6 млрд.