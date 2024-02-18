NVIDIA впровадить роз’єм 12VHPWR для усіх відеокарт RTX 5000, інші виробники не планують — Moore’s Law Is Dead

Згідно з джерелами Youtube-каналу Moore’s Law Is Dead, NVIDIA планує використовувати на усіх відеокартах Blackwell новий 16-піновий роз’єм живлення. Це той самий роз’єм, через який живляться старші десктопні відеокарти NVIDIA RTX 4000. Перша версія роз’єму мала проблеми через розплавлення конекторів та вихід відеокарт з ладу.

За словами відеоблогера, NVIDIA фактично зобов’яже всіх використовувати 16-контактний роз’єм на відеокартах від RTX 5060 або навіть нижче. У поточній лінійці відеокарт Lovelace молодші її представники не використовують цей роз’єм, це стосується навіть деяких екземплярів RTX 4070.

Роз’єм готують до стандартизації до виходу відеокарт нового покоління пізніше цього року «на всьому, на чому є наліпка NVIDIA». На каналі передбачають третю ревізію роз’єму до виходу нових відеокарт. Використання єдиного стандарту дозволить NVIDIA економити на складниках та на дизайні друкованих плат. Також користувачі відеокарт компанії фактично зможуть забути про потребу мати 6-контактні або 8-контакні роз’єми на блоці живлення.

Але головна стратегічна ціль NVIDIA, на думку автора відео, мати у майбутньому свободу використання з відеокартами більших потужностей.

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«Немає жодних причин справді стандартизувати цей надпотужний 16-контактний роз’єм, якщо ви не знаєте, що колись ви можете випустити стандартні продукти для ентузіастів з потужністю близько 600 Вт».

У AMD нібито сказали, що вони розглядали перехід на 12VHPWR, але вирішили, що це непотрібний новий стандарт, який майже не несе жодних переваг, і що, наскільки відомо джерелу, у цьому відношенні нічого не змінилося. В Intel нібито «ніколи не чули жодної дискусії про використання 12VHPWR».

Інакше кажучи, AMD та Intel не планують використовувати роз’єм у найближчому майбутньому. Щоб забезпечити найпотужніші відеокарти Radeon енергією, AMD наразі використовує до 3-х 8-контактних роз’ємів.

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