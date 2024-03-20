NVIDIA з Ubisoft працюють над NEO NPC – персонажами з ШІ, здатними реагувати на дії гравців та оточення

NVIDIA вже деякий час працює над додаванням генеративного ШІ до неігрових персонажів (NPC). Під час проведення конференції Game Developers Conference вона показала, як розробники можуть використовувати її інструменти штучного інтелекту «цифрової людини» для озвучування, анімації та створення діалогів для персонажів відеоігор.

Також NVIDIA сподівається, що нещодавно оголошене партнерство з Ubisoft прискорить розробку цієї технології та, зрештою, принесе ці керовані ШІ NPC у сучасні ігри. Ubisoft допомогла створити нових «NEO NPC» за допомогою технології NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) та за участю експертів з динамічних NPC ігрового стартапа Inworld AI. Як результат, вдалося створити неігрових персонажів, здатних різноманітно спілкуватися, а не повторювати знову і знову обмежений перелік заздалегідь підготовлених фраз, ігноруючи навколишнє ігрове середовище.

Ці NEO NPC не лише спілкуються інакше. Вони взаємодіють у реальному часі з гравцями, оточенням та іншими ігровими персонажами. NVIDIA стверджує, що це відкриває «нові можливості для оповідання нових історій». Як доказ концепції, команда сценаристів Ubisoft створила повні фони, бази знань і стилі розмови для двох NPC, щоб продемонструвати можливості технології.

Це ретельно відпрацьовані персонажі з «усвідомленням навколишнього середовища та контексту», а також розмовною пам’яттю. NVIDIA каже, що кожен персонаж відрізняється «співпрацею та прийняттям стратегічних рішень». Компанія також залучила свою технологію Audio2Face, щоб забезпечити відповідну анімацію обличчя та синхронізацію губ під час нетипових розмов. NVIDIA пропонує, щоб ці персонажі розширювали «межі ігрового дизайну та занурення».

Компанія не оголосила прямо, що ця технологія з’явиться в іграх Ubisoft найближчим часом, але можна бути впевненими, що вона є в її дорожній карті. Можливо, незабаром гравці зможуть зустріти в грі милого старого біля корчми, який скаже все, що він думає про той факт, що гравець повністю знищив все місто.

Джерело: Engadget

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