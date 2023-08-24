NVIDIA за квартал заробила рекордні $13,5 млрд та $6,2 млрд чистого прибутку — все завдяки буму штучного інтелекту

Компанія Nvidia відзвітувала про черговий успішний у фінансовому плані квартал. Фактично, він виявився найкращим за всю її історію.

Протягом другого кварталу фінансового 2024 року Nvidia отримала дохід у сумі $13,5 млрд ─ на 101% більше, ніж роком раніше. Слабкі продажі настільних та мобільних GPU через спад на ринку ПК з лишком компенсував високий попит на чипи для систем ШІ. Дохід від продажу рішень для центрів обробки даних становив рекордні $10,32 млрд, що на 171% більше, ніж в аналогічному кварталі попереднього року. Загалом за один квартал дохід цього напряму зріс на 141%. Дохід від продажу ігрових GPU виявився приблизно на $1 млрд нижче, ніж на піку пандемії, проте він зріс на 22% у річному обчисленні й склав $2,48 млрд. Завдяки цим успіхам Nvidia отримала прибуток у розмірі $6,188 млрд ─ на 843% більше, ніж в аналогічному кварталі попереднього року.

Nvidia вірить, що ігровий напрямок повертається до зростання. Наголошується, що зараз вже 20% установчої бази припадає на сучасні рішення RTX 3060 або краще.

Nvidia очікує, що наступний квартал буде ще кращим за звітний і очікує дохід на рівні $16 млрд. Такий стрімкий приріст доходів викликаний очікуваннями подальших сильних продажів рішень для ЦОД.

Джерело: The Verge