NYT: Apple «спалила» понад $10 млрд на проєкті автономного авто Project Titan, який співробітники називали «катастрофою Титаніка»

Нещодавно стало відомо, що Apple скасувала свій автомобільний проєкт з внутрішньою назвою Project Titan і перевела близько 2000 працівників з підрозділу безпілотного авто на проєкти генеративного ШІ.

Зазначається, що техногігант розпочав Project Titan як концепт, незабаром після випуску першого Apple Watch у 2014 році. На той час компанія мала чіткі плани «поборотися» з Tesla і захопити значну частку ринку електромобілів.

Водночас The New York Times пише, що деякі співробітники навіть зраділи закриттю Project Titan, оскільки між собою вже давно охрестили його «Катастрофою Титаніка», зважаючи на постійні зміни керівництва та цілей.

За оцінками видання, Apple інвестувала у проєкт близько $10 млрд, і роботу над ним нібито припинили не через інженерні проблеми, а через фінансову нежиттєздатність. Ходили чутки, що стягувати $100 000 за автомобіль — недостатньо для того, щоб Apple отримувала здорові прибутки, а враховуючи те, що найдоступніша Tesla обійдеться у $42 990, компанія програла битву ще до того, як ступила на поле бою електромобілів.

Новина про відхід Apple з цього простору здивувала багатьох китайських виробників електромобілів, але аналітики назвали це рішення правильним, вважаючи, що компанія нарешті зможе зосередитися на наступній великій справі — ШІ.

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