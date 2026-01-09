Новини Кіно 09.01.2026 comment views icon

Метт Деймон схуд до "шкільної" ваги для зйомок в "Одіссеї" Нолана

Катерина Даньшина

Редактор новин

Метт Деймон схуд до "шкільної" ваги для зйомок в "Одіссеї" Нолана
Метт Деймон у фільмі "Одіссея"

В “Одіссеї” Метт Деймон взяв на себе головну роль, яка серед інших зусиль вимагала від актора суттєвих змін у зовнішності.

В новому інтерв’ю Деймон розповів, що був вимушений відростити бороду і носити її протягом року знімань, однак головною його фізичною зміною стало схуднення до шкільної ваги — з 90 до 75 кг.

“Я носив бороду близько року і був у справді гарній формі. Сильно схуд. Крістофер Нолан хотів, щоб я був струнким, але сильним”, — розповідає актор.

Деймон виважено підійшов до схуднення і консультувався з лікарем, який розробив для нього спеціальну дієту. Головне — виключення глютену.

“Я здебільшого важив в діапазоні від 84 до 91 кг, а весь цей фільм знімав у вазі 75 кг. Я не був таким легким з часів старшої школи. Але для цього знадобилось багато тренувань і дуже сувора дієта”.

Після знімань “Одіссеї” Деймон так і не повернув глютен до своїх прийомів їжі.

“Я повністю відмовився від глютену і навіть знайшов безглютенове пиво. Я настільки відвикнув, що не можу навіть сказати — смачний він чи ні. Тож це хороший знак”.

“Одіссею”, що адаптує епічну поему Гомера, написав і зрежисував Крістофер Нолан, а головні ролі, окрім Деймона, взяли на себе Енн Гетевей, Том Голланд, Роберт Паттінсон, Лупіта Ніонго, Зендая та інші.

Це перший в історії фільм повністю знятий на плівкові камери IMAX, внаслідок чого актори мали певні труднощі. Громіздка та шумна техніка унеможливлює зйомки крупних планів, а сам Деймон порівнював початкову роботу з “блендером, який кришить шматочки їжі вам в обличчя”. На щастя, рішення знайшлось і в IMAX спеціально для Нолана розробили спеціальні безшумні версії камер.

“Вони побудували гігантську штуку навколо IMAX для сцен діалогів та систему дзеркал, щоб лінія очей була близько до камери, і ти міг розмовляти з іншим актором. Скільки роботи було витрачено на те, щоб з’ясувати, як це зробити, бо він хотів зробити 100-відсотковий IMAX, і він це зробив!”, — згадує Деймон.

Загалом за 91 день зйомок було використано понад 600 км плівки, причому лише її вартість оцінюється в $3 млн. Загальний бюджет фільму, за деякими оцінками, сягнув $250 млн, що робить проєкт найдорожчим в кар’єрі режисера.

Прем’єра “Одіссеї” запланована на 17 липня 2026 року.

Вийшов перший трейлер “Одіссеї” Крістофера Нолана

Джерело: IGN, Deadline

