Одна крихітна країна принесла 15% доходу NVIDIA — чому їй потрібно так багато мікросхем?

У третьому кварталі доходи компанії сягнули $18,12 млрд, що на 206% більше, ніж торік і значну частину до цієї суми додав Сінгапур.

На країну прийшлось 15% або $2,7 млрд доходу NVIDIA, згідно з документами

Комісії з цінних паперів і бірж США. Загалом дохід від Сінгапуру в третьому кварталі підскочив на 404,1% порівняно з $562 млн торік, що вдвічі перевищує загальне зростання доходу виробника мікросхем.

У рейтингу продажів NVIDIA за третій квартал Сінгапур відстав лише від США (34,77%), Тайваню (23,91%) і Китаю, включаючи Гонконг (22,24%).

«Я вважаю, що це пов’язано з тим, що в Сінгапурі досить багато центрів обробки даних і постачальників хмарних послуг», — сказав аналітик Maybank Securities Джарік Сіт в коментарі CNBC. «Чипи також можуть бути відправлені туди для збірки з іншими продуктами та подальшої відправки в інші країни».

Вони також можуть бути використані для штучного інтелекту, обчислювальної техніки та електромобілів, додав Сіт.

«Що крихітне місто-держава робить з усіма цими чипами? Звісно, будує центри обробки даних!», — написав Сан Шін, який раніше працював директором з цифрових інновацій у Temasek і керівником цифрової стратегії та архітектури в GIC.«Країна є стабільною та безпечною, тут є багато талантів і надійна цифрова інфраструктура, а урядова політика сприяє цифровим службам і послугам даних», — сказав Шін.

У документах Комісії тим часом також відображено, що 80% продажів NVIDIA у третьому кварталі припадають саме на сегмент центрів обробки даних, тоді як решту складають ігри, професійна візуалізація, автомобільна індустрія та інше.

«Постачальники хмарних послуг забезпечили приблизно половину доходу центрів обробки даних, тоді як споживчі інтернет-компанії та підприємства становили приблизно іншу половину», — йдеться в заяві NVIDIA.

У січні 2022-му Сінгапур скасував мораторій, який був накладений три роки тому і тимчасово призупиняв вивільнення землі для використання центрами обробки даних. У липні країна надала права для розробки нових проєктів центрів обробки даних Equinix, Microsoft, китайському постачальнику рішень для центрів обробки даних GDS і об’єднанню AirTrunk і ByteDance.

Станом на січень 2022 року в Сінгапурі налічувалося понад 70 оперативних центрів обробки даних. На місто-державу все ще припадає 60% загальної потужності центрів обробки даних у Південно-Східній Азії.

Сінгапур вийшов на третє місце у світі та перше в Азійсько-тихоокеанському регіоні за рейтингом ринку центрів обробки даних.

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«Попит на центри обробки даних у Сінгапурі залишатиметься високим завдяки швидкому зростанню цифрових додатків, електронної комерції, Інтернету речей, штучного інтелекту, криптотрейдингу, блокчейну, онлайн-іграм тощо. Перехід до гібридної роботи та цифровізації бізнесу має також сприяли попиту на площі для центрів обробки даних», — йдеться у звіті Управління міжнародної торгівлі США.

Джерело: CNBC