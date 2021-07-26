Видеочип AMD Big Navi 31 с архитектурой RDNA 3 получит блоки WGP вместо Compute Unit, а количество потоковых процессоров достигнет 15360





В интернете появилась очередная порция слухов видеокарт AMD следующего поколения, основанного на графическом процессоре с архитектурой RDNA 3. Предполагается, что GPU Big Navi 31 станет сердцем грядущей видеокарты Radeon RX 7900 XT. По слухам, AMD убирает популярную терминологию наименования компонентов графических процессоров в своей линейке RDNA 3.

Как сообщалось ранее, графический процессор AMD Big Navi 31 на базе архитектуры RDNA 3 будет включать 240 вычислительных блоков или 120 блоков (Compute Unit) на кристалл, а общее количество потоковых процессоров достигнет 15360. Однако новая утечка утверждает, что эра Compute Unit закончилась, и теперь AMD переходит к новым компонентам WGP или Work Group Processors, которые станут ключевыми блоками в графических процессорах следующего поколения.

Элемент Compute Unit был фундаментальным блоком семейства графических процессоров AMD на протяжении почти десяти лет. Но с приходом графических процессоров MCD (Multi-Chiplet Die) следующего поколения общее количество CU резко возрастёт. В конечном итоге, AMD решила использовать WGP в качестве основного вычислительного блока. Таким образом, каждый кристалл графического процессора Navi 31 будет иметь 30 WGP и по 256 потоковых процессоров на каждый блок WGP. Это даст 7680 потоковых ядер на кристалл и 15360 ядер в целом.

Дополнительно сообщается, что флагман AMD RDNA 3 Big Navi 31 может иметь 60 WGP, что эквивалентно 120 блокам Compute Unit. Также есть предположения относительно совершенно другой конструкции CU для графических процессоров на базе чиплетов и стандартных монолитных решений, таких как Navi 33. Также грядут значительные улучшения во внешнем шейдерном движке.

Архитектура памяти станет более интересной. Ожидается, что графические процессоры Navi 31 Radeon RX будут иметь до 512 МБ памяти Infinity Cache, что почти в 4 раза больше, чем у Navi 21, но сохранит 256-битный интерфейс шины. Дополнительно сообщается, что видеокарты и далее будут использовать память стандарта GDDR6, однако новые чипы будут отличаться более быстрыми и оптимизированными характеристиками в плане частоты и энергопотребления.

По слухам, будущие графические процессоры AMD на базе архитектуры RDNA 3 будут превосходить решения NVIDIA с точки зрения производительности растеризации. Похоже, что AMD первой выпустит графические процессоры на базе компоновки MCM. Что касается NVIDIA, то она также перейдёт на линейку графических процессоров MCM, которые обеспечат более чем 3-кратное повышение производительности по сравнению с графическими процессорами Ampere.

Источник: wccftech