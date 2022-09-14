Для відеокарт NVIDIA RTX 4090 може знадобитися новий блок живлення – перехідники на 12VHPWR є потенційно небезпечними

PCI-SIG – орган зі стандартизації, який складає специфікації для основних системних підключень ПК, включаючи PCIe. Минулого року він ратифікував новий стандарт, що підтримує високе енергоспоживання продуктивних графічних процесорів – роз’єм під 12VHPWR для пристроїв PCIe 5.0.

Виходи 12VHPWR вже витіснили частину 8-контактних роз’ємів Molex на нових блоках живлення. Вони видають струм потужністю до 600 Вт по 12 шинах, що вчетверо більше, ніж у 8-контактного роз’єму. Фізичний роз’єм має приблизно такий самий розмір, як і 8-контактний попередник. Нове підключення електроживлення використовують відеокартах NVIDIA RTX 4090, що скоро виходять.

PCI-SIG не має претензій до стандарту 12VHPWR – він працює добре. Однак існує проблема дешевих перехідників з 8-контактного підключення на 12VHPWR, котрі деякі виробники включають у комплект з блоками живлення. Минулого тижня організація розіслала своїм учасникам наступне повідомлення:

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«Майте на увазі, що PCI-SIG стало відомо, що деякі реалізації роз’ємів 12VHPWR продемонстрували температурну дисперсію, що може призвести до проблем безпеки за певних умов. Хоча специфікації PCI-SIG надають необхідну інформацію для функціональної сумісності, вони не намагаються охопити всі аспекти належного проектування, покладаючись на численні найвідоміші у галузі стандартні методи проектування. Оскільки в робочі групи PCI-SIG входить багато обізнаних експертів у галузі проектування роз’ємів і систем, вони вивчатимуть доступну інформацію про цю галузеву проблему і надають допомогу в її вирішенні тією мірою, якою це необхідно. Коли з’являться нові подробиці, PCI-SIG може надати додаткові оновлення. Тим часом ми рекомендуємо учасникам тісно співпрацювати з постачальниками роз’ємів та виявляти належну обачність у використанні з’єднань високої потужності, особливо там, де можуть існувати проблеми безпеки».

У завуальованій формі це означає, що деякі компоненти можуть навіть розплавитися або спалахнути під високим навантаженням за несприятливих умов, наприклад, у теплому корпусі.

У ході експерименту на Wccftech підключали два 8-контактні роз’єми до одного роз’єму 12VHPWR за допомогою адаптера та додавали на них навантаження потужністю 600 Вт. Блок живлення легко видав 600 Вт, передаючи трохи більше 300 Вт на 8-контактний роз’єм, хоча вони розраховані лише на 150 Вт кожен.

Якщо ви плануєте зібрати систему із флагманською відеокартою RTX 4000, вкрай бажано придбати новий блок живлення з роз’ємом 12VHPWR, щоб уникнути використання перехідників. За попередніми даними, NVIDIA RTX 4090 може мати TDP 450 Вт та максимальне споживання до 600 Вт.

Джерело: TechSpot