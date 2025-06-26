Нова процедурна генерація дерев AMD — 52 КБ VRAM замість 34,8 ГБ, динамічна зміна пори року та деталізації тільки на GPU

легка та швидка зміна вигляду рослинності з урахуванням пори року / AMD

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Попри усі зусилля інженерів, натуралістична рослинність в іграх все ще вимагає багато пам’яті та обчислювального ресурсу. Здається, AMD пропонує радикальні зміни.

В AMD знайшли спосіб зменшити обсяг відеопам’яті, що використовується для рендерингу дерев, у неймовірних 666 352 рази. Дослідники розробили покращену процедурну генерацію дерев для оптимізації використання відеопам’яті. Відео демонструє рендеринг сцени, для створення якої потрібно лише 52 КБ даних. Якби вона була створена за допомогою звичайної геометрії, для зберігання у відеопам’яті знадобилося б 34,8 ГБ. На відео можна побачити, зокрема, дивовижну зміну пори року, яка недоступна сучасним іграм.

Представлена на виставці High-Performance Graphics 2025 у Копенгагені, нова технологія використовує робочі графи DirectX 12 та вузли сітки для побудови детальних моделей дерев «на льоту», майже без використання процесора. Художники та розробники можуть налаштовувати понад 150 параметрів, від сезонних змін кольору листя та стилів обрізки гілок до складної анімації та автоматичного налаштування рівня деталізації, все в режимі реального часу.

Під час тестування на відеокарті Radeon RX 7900 XTX система генерувала та завантажувала унікальну геометрію дерев у буфер трохи більше ніж за три мілісекунди. Потім вона автоматично налаштовує рівні деталізації для підтримки потрібної частоти кадрів, без демонструючи стабільні 120 FPS за високих навантажень. Ефекти вітру та взаємодія з навколишнім середовищем відбуваються легко, а єдине завдання процесора — заповнювати невеликий набір констант (матриці камери, позначки часу тощо) перед виправленням одного робочого графа. Немає потреби в постійному обміні даними.

Широке впровадження технології потребує деякого часу, поточна підтримка обмежена відеокартами AMD RDNA 3+ та NVIDIA RTX 30 і новішими. Інтеграція з ігровими рушіями та підтримка консолей все у процесі. Також інженери досліджують, як пристосувати цю технологію для трасування променів, все ще надзвичайно «тяжке» для сучасних відеокарт.

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Джерела: Tom`s Hardware, TechPowerUp

Розділ Технології виходить за підтримки

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