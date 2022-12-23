Оголошено переможців фестивалю українських інді-розробників Indie Cup Ukraine’22 (+ результати благодійного збору на підтримку України)

Наприкінці листопада розпочалась виставка незалежних українських ігрових проєктів Indie Cup Ukraine’22. Як і планувалося, журі фестивалю обрало своїх фаворитів серед 60 учасників, 18 з яких пройшли до другого раунду голосування.
Усього на Indie Cup Ukraine’22 було представлено 60 українських інді-ігор, у 30 з яких доступні демоверсії.
Ігри учасників Indie Cup Ukraine’22 оцінювали фахівці з компаній Remedy Entertainment, CD Projekt RED, Bloober Team, Vostok Games, Red Beat, Plarium, Wargaming.net і багатьох інших, а також українські журналісти та інфлюенсери.
Повний список переможців Indie Cup Ukraine’22 виглядає наступним чином:
- Grand Jury Award, найкраща гра фестивалю
«арканоїд, що відбивається» DESTRUCTURE: Among Debris (Team Instant Defeat)
- Rising Star Award – найкраща гра від невеликої команди без видавця
хардкорний платформер Through the Nightmares (SandmanTeam)
- Critics’ Choice Award, гра яку обирали представники преси та інфлюенсери
пригодницька гра Erra: Exordium (Fair Pixel)
- Community Award, благодійна номінація, переможця обрано публічним голосуванням за пожертви на збори фестивалю
космічна «метроїдванія» про кота Space Me Out (Catfishbox Team)
Разом з цим наближаються до кінця і поточні благодійні збори в межах фестивалю. Під час сезону команда Indie Cup зібрала потрібну кількість коштів, щоб придбати дрон та чотири зарядні станції для ЗСУ, в той час, як наразі триває збір на автомобіль для миколаївських волонтерів. 100% усього прибутку в межах фестивалю було передано на благодійні ініціативи.