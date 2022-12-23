Оголошено переможців фестивалю українських інді-розробників Indie Cup Ukraine’22 (+ результати благодійного збору на підтримку України)

Наприкінці листопада розпочалась виставка незалежних українських ігрових проєктів Indie Cup Ukraine’22. Як і планувалося, журі фестивалю обрало своїх фаворитів серед 60 учасників, 18 з яких пройшли до другого раунду голосування.

Усього на Indie Cup Ukraine’22 було представлено 60 українських інді-ігор, у 30 з яких доступні демоверсії.

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Ігри учасників Indie Cup Ukraine’22 оцінювали фахівці з компаній Remedy Entertainment, CD Projekt RED, Bloober Team, Vostok Games, Red Beat, Plarium, Wargaming.net і багатьох інших, а також українські журналісти та інфлюенсери.

Повний список переможців Indie Cup Ukraine’22 виглядає наступним чином:

Grand Jury Award , найкраща гра фестивалю

«арканоїд, що відбивається» DESTRUCTURE: Among Debris (Team Instant Defeat)

, найкраща гра фестивалю «арканоїд, що відбивається» DESTRUCTURE: Among Debris (Team Instant Defeat) Rising Star Award – найкраща гра від невеликої команди без видавця

хардкорний платформер Through the Nightmares (SandmanTeam)

– найкраща гра від невеликої команди без видавця хардкорний платформер Through the Nightmares (SandmanTeam) Critics’ Choice Award , гра яку обирали представники преси та інфлюенсери

пригодницька гра Erra: Exordium (Fair Pixel)

, гра яку обирали представники преси та інфлюенсери пригодницька гра Erra: Exordium (Fair Pixel) Community Award, благодійна номінація, переможця обрано публічним голосуванням за пожертви на збори фестивалю

космічна «метроїдванія» про кота Space Me Out (Catfishbox Team)

Разом з цим наближаються до кінця і поточні благодійні збори в межах фестивалю. Під час сезону команда Indie Cup зібрала потрібну кількість коштів, щоб придбати дрон та чотири зарядні станції для ЗСУ, в той час, як наразі триває збір на автомобіль для миколаївських волонтерів. 100% усього прибутку в межах фестивалю було передано на благодійні ініціативи.