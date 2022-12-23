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Оголошено переможців фестивалю українських інді-розробників Indie Cup Ukraine’22 (+ результати благодійного збору на підтримку України)

Оголошено переможців фестивалю українських інді-розробників Indie Cup Ukraine’22 (+ результати благодійного збору на підтримку України)

Наприкінці листопада розпочалась виставка незалежних українських ігрових проєктів Indie Cup Ukraine’22. Як і планувалося, журі фестивалю обрало своїх фаворитів серед 60 учасників, 18 з яких пройшли до другого раунду голосування.

Усього на Indie Cup Ukraine’22 було представлено 60 українських інді-ігор, у 30 з яких доступні демоверсії.

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Ігри учасників Indie Cup Ukraine’22 оцінювали фахівці з компаній Remedy Entertainment, CD Projekt RED, Bloober Team, Vostok Games, Red Beat, Plarium, Wargaming.net і багатьох інших, а також українські журналісти та інфлюенсери.

Повний список переможців Indie Cup Ukraine’22 виглядає наступним чином:

  • Grand Jury Award, найкраща гра фестивалю
    «арканоїд, що відбивається» DESTRUCTURE: Among Debris (Team Instant Defeat)
  • Rising Star Award – найкраща гра від невеликої команди без видавця
    хардкорний платформер Through the Nightmares (SandmanTeam)
  • Critics’ Choice Award, гра яку обирали представники преси та інфлюенсери
    пригодницька гра Erra: Exordium (Fair Pixel)
  • Community Award, благодійна номінація, переможця обрано публічним голосуванням за пожертви на збори фестивалю
    космічна «метроїдванія» про кота Space Me Out (Catfishbox Team)

Разом з цим наближаються до кінця і поточні благодійні збори в межах фестивалю. Під час сезону команда Indie Cup зібрала потрібну кількість коштів, щоб придбати дрон та чотири зарядні станції для ЗСУ, в той час, як наразі триває збір на автомобіль для миколаївських волонтерів. 100% усього прибутку в межах фестивалю було передано на благодійні ініціативи.


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