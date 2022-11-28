Почалася Indie Cup Ukraine’22 – виставка незалежних українських ігрових проєктів (+ благодійні збори на підтримку України)

Наприкінці минулого тижня розпочалась онлайн-виставка фестивалю Indie Cup Ukraine’22. Це захід, покликаний сприяти розвитку інді-розробників.

Для широкого загалу Indie Cup – це шанс зазирнути у майбутнє українських інді-ігор, а для розробників – можливість показати свою ще не випущену гру експертам та широкому загалу, знайти потенційних партнерів чи видавців, а також поборотися за перемогу в конкурсі. Організатори намагаються зробити так, щоб з проєктами ознайомилася не лише українська аудиторія, а й гравці по всьому світу. Найкращі ігри також отримають письмові коментарі від експертного журі конкурсу.

На сайті Indie Cup вже доступні профілі 60 інді-ігор від українських розробників. Проєкти можна сортувати за платформою, жанром і стадією розробки, а в кожному профілі можна знайти скріншоти, геймплейні відео та трейлери, інформацію про гру та її авторів. У 30 учасників Indie Cup Ukraine’22 доступні безплатні демоверсії.

На фестивалі Indie Cup Ukraine’22 відбудеться конкурс розробників. Розробники подають свої ще не випущені проєкти на одну або декілька фестивальних номінацій. Ігри, що відповідають критеріям конкурсу, оцінює журі експертів протягом двох раундів. Переможці отримають відзнаки та призи від партнерів фестивалю. При цьому номіновані проєкти отримають письмові відгуки.

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Розклад Indie Cup Ukraine’22:

Перший етап суддівства: 25 листопада – 5 грудня

Презентація номінантів: 8 грудня

Другий етап суддівства: 8 грудня – 19 грудня

Презентація переможців: 22 грудня

Найцікавіші ігри Indie Cup Ukraine’22 зможуть взяти участь у розпродажі Indie Cup Celebration у Steam, а також інших розпродажах Indie Cup.

Додамо, Indie Cup Ukraine’22 – це благодійний фестиваль. До 22 грудня на сайті конкурсу міжнародна та українська аудиторія Indie Cup може пожертвувати гроші на ряд ініціатив на підтримку України. Першою з них став збір на розвідувальний дрон для 93-ї ОМБр ЗСУ «Холодний Яр», яка захищає місто Бахмут. Необхідні кошти вже зібрано і зовсім скоро дрон Indie Cup вирушить на передову. Наразі відбуваються збори на інші проєкти.