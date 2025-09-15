Новини Ігри 15.09.2025 comment views icon

Оновлена трилогія S.T.A.L.K.E.R. в патчі 1.3 отримала "швидкі" кнопки з "Поклику Прип'яті"

Маргарита Юзяк

Оновлена трилогія S.T.A.L.K.E.R. в патчі 1.3 отримала "швидкі" кнопки з "Поклику Прип'яті"
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat - Enhanced Edition / GSC

Покращена трилогія S.T.A.L.K.E.R. отримала патч 1.3, над яким GSC працювала останні два місяці. Оновлення принесло і нововведення, і виправлення багів.

Влітку трилогія виправляла сейви та локації, а наразі головна фішка патчу — “швидкі” слоти в Shadow of Chornobyl та Clear Sky, які раніше були лише в Call of Pripyat.Тепер гравці можуть використовувати F1–F4 для миттєвого застосування предметів. За замовчуванням там аптечки, бинти та їжа, але кожен може налаштувати під себе. Це банальна функція, однак її відсутність помітно дратувала.

Ще одне оновлення, що “впадає в око” — зміни шрифтів. GSC зробила їх “більш звичними для досвідчених сталкерів” і збільшила розмір для зручності на Steam Deck. Додали підтримку сенсора руху — тепер можна прицілюватися або рухати приціл у грі, просто нахиляючи портативну консоль. Ще з’явилося автоматичне перемикання між геймпадом і клавіатурою на консолях, а також низка правок HUD і меню.

Зміни торкнулися і дрібниць: розробники відновили правильну анімацію болтів і ножа, прибрали розмиття неба, підправили іконки програм і збалансували появу артефактів. GSC виправила проблеми з оптичними прицілами, налаштувала відображення тексту боєприпасів та шкал стану зброї й броні.

Велика частина патчу базується на фанатських напрацюваннях. Саме завдяки спільноті усунули масу багів у скриптах і конфігураціях: неправильні кольори у КПК, ефекти полтергейстів, поведінку NPC, роботу схованок, відображення субтитрів і навіть появу гранат VOG-25 у ворогів. Серед ключових правок від спільноти:

  • у Shadow of Chornobyl та Clear Sky шкода від голоду тепер правильно поєднується з кровотечею;
  • у Clear Sky прибрали баг із затемненням, через який заголовки повідомлень у КПК мали неправильний колір;
  • у Call of Pripyat виправили ефекти протигазів, діалоги NPC і роботу квестових предметів;
  • для всіх частин оновили сонячні координати, щоб небесні об’єкти рухалися коректно.

GSC не обмежилася лише правками: у Clear Sky додали опції “Покласти в слот” та “Покласти в рюкзак” для детекторів артефактів. А в Call of Pripyat — медикаменти в інвентар Мірона, а також нові діалоги й унікальне озвучення для деяких NPC. Разом з тим нагадаємо, що нещодавно в GOG вийшов мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly, де всередині 32 мапи з усіх частин серії.

Джерело: GSC

