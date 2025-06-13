S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone отримала патч 1.1 — виправлення сейвів, локацій і багатьох багів

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone / GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition отримала патч 1.1, який усуває найпоширеніші баги. Зокрема з вильотами, сейвами, локалізаціями та UI.

Усі три гри серії отримали загальні та окремі покращення. GSC Game World виправила проблему із завантаженням сейвів у локалізаціях для азійського регіону. Розробники полагодили стабільність — тепер не має викидати з гри при погляді на дощове небо або під час використання їжі з інвентарю трупів. Також у патчі «пройшлися» по помилках в локалізаціях та неправильний перехід звуку з приміщення на вулицю (фікс стосується розсіювання звукових ефектів).

Виправлено «обманку» в українському описі кнопки «Присідання» та кілька багів із діалоговими іконками. Разом з тим виправлено вікно, що спливає для попередження про непідтримуване обладнання — тепер чітке й читається нормально. Останнім в списку був дивний баг з інтерфейсом, який раніше можна було вмикати FSR і згладжування одночасно. Тепер — ні.

Окремо патч з індивідуальними фіксами дістався для кожної гри в трилогії:

Тінь Чорнобиля

Виправлено різкий стрибок у відкиданні тіней — ефект тепер виглядає плавніше.

На локації Агропром виправлено просідання FPS.

Клавіші для аптечки (F1) та бинтів (F2) тепер призначені за замовчуванням. За бажанням їх можна переналаштувати.

Чисте Небо

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Прибрано заїкання звуку на Болотах.

У Лікарні тепер правильно рендериться простір екрана — мали пропасти чорні зони чи зламана геометрія.

Додано підтримку сейвів з польською локалізацією.

Поклик Прип’яті

У меню «Викидання кількох предметів» виправлено коректну роботу повзунка.

Окремий і важливий пункт — могли зламатися моди. GSC Game World попросили тимчасово вимикати моди перед перевіркою оновленої версії. Якщо після вмикання модів усе працює — нічого робити не треба. Але якщо виникають проблеми, то мод доведеться оновити. Крім того, деякі моди з патчем 1.1 можуть бути несумісними.

Попередні два патчі фіксили графіку та керування на ПК, а також загальні технічні баги. Тим часом S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition доступна в Steam за ₴830, зате власники оригіналів отримали ремастери безплатно. Також трилогія доступна у хмарному сервісі NVIDIA GeForce NOW.

Джерело: GSC Game World / Steam