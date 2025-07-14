Новини Технології 14.07.2025 comment views icon

Як перетворити Nintendo Switch Lite на консоль для великого екрана: ентузіасти додали OLED-дисплей та HDMI-вихід

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Вадим Карпусь

Автор новин

Як перетворити Nintendo Switch Lite на консоль для великого екрана: ентузіасти додали OLED-дисплей та HDMI-вихід
Nintendo Switch Lite отримала HDMI та OLED — мод від ентузіастів оживив консоль 2019 року

Nintendo Switch Lite — це компактна, зручна ігрова консоль. Але їй бракує однієї важливої функції — можливості підключення до телевізора чи монітора через HDMI. Для багатьох гравців це була одна з головних причин обрати не Lite-версію. Та ентузіасти з Retro Remake вирішили цю проблему своїми силами й створили модуль, який додає Lite-моделі майже все, чого бракує для повноцінного домашнього геймінгу.

Мод SUPER5 OLED Touch HDMI додає до Switch Lite кращий OLED-дисплей (яскравість 600 ніт, контрастність 600000:1), скляну сенсорну панель та вихід HDMI . Це дозволяє запускати улюблені ігри — наприклад, Mario Kart — на великому екрані у роздільній здатності до 1080p. Це в той час, як оригінальний пристрій обмежений 5,5-дюймовим LCD дисплеєм. І все це без пайки: встановлення модуля потребує лише підключення шлейфів. Це дозволяє вдихнути нове життя в портативну консоль Nintendo, випущену ще у 2019 році.

Це вже не перша модифікація від Retro Remake. Попередня версія — SUPER5 OLED Touch — мала новий екран, але не підтримувала HDMI. Додати виведення відео виявилося складним викликом. Співзасновник Retro Remake Таки Удон розповів, що проєкт потребував 18 місяців досліджень і розробки, кількох невдалих спроб і понад $200 тис. витрат.

«Я не можу описати, наскільки душероздираюче було пройти через стільки невдалих ревізій», — написав Такі Удон на X. «Після третьої невдачі я сподівався, що кожна наступна версія буде успішною, але цього не сталося».

Наразі мод SUPER5 OLED Touch HDMI ще перебуває в етапі тестування. Останні публікації стверджують, що модифікація відтворює Mario Kart на більшому дисплеї. Ціна комплектів оновлення HDMI від Retro Remake починається від $90, але наразі на сайті вони значаться як розпродані. В електронному листі клієнтам, які зробили попереднє замовлення, компанія каже, що не впевнена, коли вона відправить ці комплекти.

Враховуючи, що Nintendo Switch 2 вийшла лише близько місяця тому, поки що не варто очікувати появи наступника Switch Lite. Тому багатьом новий мод SUPER5 OLED Touch HDMI може стати у пригоді.

Джерело: engadget, retroremake

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