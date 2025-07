Як перетворити Nintendo Switch Lite на консоль для великого екрана: ентузіасти додали OLED-дисплей та HDMI-вихід

Nintendo Switch Lite — це компактна, зручна ігрова консоль. Але їй бракує однієї важливої функції — можливості підключення до телевізора чи монітора через HDMI. Для багатьох гравців це була одна з головних причин обрати не Lite-версію. Та ентузіасти з Retro Remake вирішили цю проблему своїми силами й створили модуль, який додає Lite-моделі майже все, чого бракує для повноцінного домашнього геймінгу.

Мод SUPER5 OLED Touch HDMI додає до Switch Lite кращий OLED-дисплей (яскравість 600 ніт, контрастність 600000:1), скляну сенсорну панель та вихід HDMI . Це дозволяє запускати улюблені ігри — наприклад, Mario Kart — на великому екрані у роздільній здатності до 1080p. Це в той час, як оригінальний пристрій обмежений 5,5-дюймовим LCD дисплеєм. І все це без пайки: встановлення модуля потребує лише підключення шлейфів. Це дозволяє вдихнути нове життя в портативну консоль Nintendo, випущену ще у 2019 році.

Це вже не перша модифікація від Retro Remake. Попередня версія — SUPER5 OLED Touch — мала новий екран, але не підтримувала HDMI. Додати виведення відео виявилося складним викликом. Співзасновник Retro Remake Таки Удон розповів, що проєкт потребував 18 місяців досліджень і розробки, кількох невдалих спроб і понад $200 тис. витрат.

I can't describe how soul-crushing it was to go through so many failed revisions. After the 3rd failure, I was hopeful every subsequent version would be successful, but they weren't. And when you do fail, you are looking at a minimum of 2 weeks to try again.

— Taki Udon (@TakiUdon_) July 8, 2025