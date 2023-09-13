Новини Ігри 13.09.2023 о 15:44

Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні

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Юрій Орос

Автор новин

Sony почала розгортання нової версії програмного забезпечення для консолі PlayStation 5, яку тестували кілька останніх місяців. Серед головних нововведень — можливість використовувати другий контролер DualSense в одному обліковому записі, підтримка 3D-аудіо на основі Tempest 3D AudioTech на сумісних пристроях HDMI із підтримкою Dolby Atmos, нові способи соціальної взаємодії та підтримка SSD M.2-накопичувачів, місткістю до 8 ТБ.

Другий контролер

З’явилася можливість додати ще один контролер в одному обліковому записі та керувати консоллю обома. Це може стати в пригоді для допомоги дитині з проходженням складної частини гри.

Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні

Підтримка аудіопристроїв Dolby Atmos

3D-аудіо з технологією Tempest 3D AudioTech тепер доступне для сумісних з Dolby Atmos пристроїв через HDMI, як-от саундбари, телевізори або системи домашніх кінотеатрів. Технологія Tempest 3D AudioTech спеціально рендерить звук для аудіопристроїв Dolby Atmos, додаючи верхні канали, що має забезпечувати більший рівень занурення в атмосферу ігор для PS5.

Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні

Соціальні функції

  • Оновлення інтерфейсу вечірок (Party). Тепер можна запросити гравця до закритої вечірки без автоматичного додавання гравця до групи або створення нової групи. Тепер гравці можуть надсилати запрошення на відкриту або закриту вечірку групам, а не лише окремим гравцям.Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні
  • Попередній перегляд спільного екрана. Коли хтось надає спільний доступ до свого екрана в групі, до якої можна приєднатися, ви побачите попередній перегляд його екрана ще до того, як приєднаєтеся до групи.
    Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні
  • Плитка турнірів в ігровому хабі. В ігровому хабі можна побачити, в скількох турнірах ви брали участь і яке найвище місце зайняли, а також час початку наступного турніру. Можна вибрати плитку, щоб побачити повний список турнірів.
    Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні
  • Реакція на повідомлення за допомогою смайликів. Це повинно зробити спілкування з друзями швидшим і простішим.
    Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні

Покращення зручності

  • Пошук ігор у вашій бібліотеці. Тепер з’явився пошук ігор у власній бібліотеці.
    Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні
  • Вимкнення звукового сигналу PS5. Стало можливо вимкнути або відрегулювати гучність звукового сигналу PS5 під час увімкнення, вимкнення або переходу в режим спокою. Дуже важливе нововведення для тих, хто грає, поки в кімнаті сплять.

Підтримка великих M.2 SSD-накопичувачів

Тепер з’явилася змога встановити додатковий SSD-накопичувач M.2 з максимальною місткістю 8 ТБ (у порівнянні з попереднім обмеженням у 4 ТБ), щоб розширити простір для ігор і даних на PS5. Важливо, що накопичувач повинен відповідати вимогам, описаним за цим посиланням.

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