Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні

Sony почала розгортання нової версії програмного забезпечення для консолі PlayStation 5, яку тестували кілька останніх місяців. Серед головних нововведень — можливість використовувати другий контролер DualSense в одному обліковому записі, підтримка 3D-аудіо на основі Tempest 3D AudioTech на сумісних пристроях HDMI із підтримкою Dolby Atmos, нові способи соціальної взаємодії та підтримка SSD M.2-накопичувачів, місткістю до 8 ТБ.

Другий контролер

З’явилася можливість додати ще один контролер в одному обліковому записі та керувати консоллю обома. Це може стати в пригоді для допомоги дитині з проходженням складної частини гри.

Підтримка аудіопристроїв Dolby Atmos

3D-аудіо з технологією Tempest 3D AudioTech тепер доступне для сумісних з Dolby Atmos пристроїв через HDMI, як-от саундбари, телевізори або системи домашніх кінотеатрів. Технологія Tempest 3D AudioTech спеціально рендерить звук для аудіопристроїв Dolby Atmos, додаючи верхні канали, що має забезпечувати більший рівень занурення в атмосферу ігор для PS5.