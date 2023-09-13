Оновлення прошивки PS5: офіційна підтримка Dolby Atmos і налаштування звукового сигналу при ввімкненні

Sony почала розгортання нової версії програмного забезпечення для консолі PlayStation 5, яку тестували кілька останніх місяців. Серед головних нововведень — можливість використовувати другий контролер DualSense в одному обліковому записі, підтримка 3D-аудіо на основі Tempest 3D AudioTech на сумісних пристроях HDMI із підтримкою Dolby Atmos, нові способи соціальної взаємодії та підтримка SSD M.2-накопичувачів, місткістю до 8 ТБ.
Другий контролер
З’явилася можливість додати ще один контролер в одному обліковому записі та керувати консоллю обома. Це може стати в пригоді для допомоги дитині з проходженням складної частини гри.
Підтримка аудіопристроїв Dolby Atmos
3D-аудіо з технологією Tempest 3D AudioTech тепер доступне для сумісних з Dolby Atmos пристроїв через HDMI, як-от саундбари, телевізори або системи домашніх кінотеатрів. Технологія Tempest 3D AudioTech спеціально рендерить звук для аудіопристроїв Dolby Atmos, додаючи верхні канали, що має забезпечувати більший рівень занурення в атмосферу ігор для PS5.
Соціальні функції
- Оновлення інтерфейсу вечірок (Party). Тепер можна запросити гравця до закритої вечірки без автоматичного додавання гравця до групи або створення нової групи. Тепер гравці можуть надсилати запрошення на відкриту або закриту вечірку групам, а не лише окремим гравцям.
- Попередній перегляд спільного екрана. Коли хтось надає спільний доступ до свого екрана в групі, до якої можна приєднатися, ви побачите попередній перегляд його екрана ще до того, як приєднаєтеся до групи.
- Плитка турнірів в ігровому хабі. В ігровому хабі можна побачити, в скількох турнірах ви брали участь і яке найвище місце зайняли, а також час початку наступного турніру. Можна вибрати плитку, щоб побачити повний список турнірів.
- Реакція на повідомлення за допомогою смайликів. Це повинно зробити спілкування з друзями швидшим і простішим.
Покращення зручності
- Пошук ігор у вашій бібліотеці. Тепер з’явився пошук ігор у власній бібліотеці.
- Вимкнення звукового сигналу PS5. Стало можливо вимкнути або відрегулювати гучність звукового сигналу PS5 під час увімкнення, вимкнення або переходу в режим спокою. Дуже важливе нововведення для тих, хто грає, поки в кімнаті сплять.
Підтримка великих M.2 SSD-накопичувачів
Тепер з’явилася змога встановити додатковий SSD-накопичувач M.2 з максимальною місткістю 8 ТБ (у порівнянні з попереднім обмеженням у 4 ТБ), щоб розширити простір для ігор і даних на PS5. Важливо, що накопичувач повинен відповідати вимогам, описаним за цим посиланням.