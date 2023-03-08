Оновлення PS5 додало інтеграцію Discord, покращення для режиму 1440p та голосових команд

Компанія Sony випустила чергове оновлення прошивки (версія 7.0) для консолі PS5, яке включає довгоочікувану інтеграцію з Discord. Нова версія програмного забезпечення дозволяє власникам PS5 приєднуватися до спілкування в Discord. Але для цього потрібно використовувати застосунок Discord на смартфоні або ПК для передачі виклику Discord на консоль. Отримати доступ до серверів Discord на PS5 без використання посередника не вдасться.

Після передачі виклику Discord на консоль, користувач зможе бачити своїх друзів на Xbox, ПК та інших платформах. Дзвінок відображається на панелі керування PS5. Наразі підтримуються лише голосові дзвінки. Користувачі не можуть бачити повідомлення чату Discord, транслювати екран консолі або переглядати стрими інших користувачів Discord.

Крім того, Sony впровадила деякі покращення для режиму 1440p. Зокрема компанія додала підтримку Variable Refresh Rate для роздільної здатності 1440p з використанням HDMI 2.1. Для роздільної здатності 1440p додано підтримку більшої кількості режимів та пристроїв HDMI.

Разом з тим, оновлення 7.0 приносить покращену підтримку голосових команд для PS5. Власники консолей у США та Великій Британії тепер можуть сказати: «Hey PlayStation, capture that!». Ця команда дозволить записати відео поточного ігрового процесу. Також можна налаштовувати час запису, наприклад, за допомогою команди «capture the last 5 minutes».

Є в оновленні й інші дрібні покращення. Так, покращено соціальні аспекти функції спільного використання екрана та групових чатів на панелі керування PS5. Нова плитка Friends who play показує, хто із друзів зараз грає у гру. Також спрощено процес завантаження збережень ігор з PS4 на PS5. Нова можливість дозволяє переносити дані та ігри між консолями PS5 за допомогою локальної мережі Wi-Fi або LAN.

Джерело: The Verge