Оновлення Windows 11 пришвидшить процесори AMD Ryzen Zen 5 в іграх до +13%

AMD опублікувала офіційну заяву щодо розбіжностей між даними внутрішнього тестування та результатами незалежних тестувань процесорів серії Ryzen 9000. Минулого тижня оглядачі виявили, що використання процесорів AMD у звичайних умовах у Windows негативно впливає на їхню продуктивність в іграх. Щоб досягти максимальної продуктивності нових чипів, користувачі повинні входити за допомогою спеціального облікового запису адміністратора.

AMD оголосила про майбутнє оновлення Windows 11, яке повинно покращити цю ситуацію та забезпечити приріст ігрової продуктивності для її процесорів за звичайних умов. Воно повинно позитивно вплинути не лише на системи з найновішими чипами на базі архітектури Zen 5, а також на рішення попередніх поколінь на базі Zen 4 та Zen 3.

Як виявилось, існує різниця в роботі системи для звичайних облікових записів користувачів та режимом адміністратора. Відмінність полягає в «оптимізації коду передбачення розгалужень», що позитивно впливає на можливості передбачення розгалужень архітектури Zen 5. Хоча новітня архітектура найбільше виграє від цих оптимізацій, процесори на базі Zen 3 також отримують приріст продуктивності при використанні в режимі адміністратора.

Схоже, для Microsoft не велика проблема встановити однакові рівні оптимізації для облікових записів різних типів. AMD повідомляє, що оптимізований специфічний для AMD код передбачення розгалужень стане доступним у версії Windows 11 24H2 для учасників програми Windows Insiders. Компанія також заявила, що співпрацює з Microsoft, щоб незабаром надати це додаткове оновлення всім користувачам.

AMD також надала таблицю з очікуваним приростом продуктивності в різних іграх. В окремих випадках приріст взагалі не буде відчутний, а для Far Cry 6 він становитиме 13%.

Онлайн-курс "Створення fashion-бренду" від Skvot. Пройдіть повний цикл створення фешн-бренду: від вивчення індустрії та розробки колекції — до піару, продажів та фінансів. Досвід та фідбек співзасновниці та дизайнерки бренду KSENIASCHNAIDER. Про курс

Джерело: xda-developers

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.