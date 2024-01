Оновлення Xbox мало вирішити проблеми збереження в Baldur’s Gate 3, але гравці залишилися незадоволені

Microsoft випустила нове системне оновлення для консолі Xbox, яке має на меті розв’язати проблеми зі збереженнями в грі Baldur’s Gate 3. Численні гравці на платформі Xbox повідомляли про збої та втрату даних збережень під час гри в Baldur’s Gate 3 від Larian. Розробники гри випустили оновлення, яке розв’язало деякі баги, та не змогло виправити зникнення файлів, пославшись на оновлення прошивки Xbox.

Нове системне оновлення для Xbox має розв’язати проблеми зі збереженням гри у Baldur’s Gate 3 на Xbox:

An Xbox System Update will be rolling out from today to address the Save Game issue on Baldur's Gate 3. You can manually update your console via the Settings or it will roll out to your console within the next week.

— Xbox Support (@XboxSupport) January 16, 2024