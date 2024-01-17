Оновлення Xbox мало вирішити проблеми збереження в Baldur’s Gate 3, але гравці залишилися незадоволені

Microsoft випустила нове системне оновлення для консолі Xbox, яке має на меті розв’язати проблеми зі збереженнями в грі Baldur’s Gate 3. Численні гравці на платформі Xbox повідомляли про збої та втрату даних збережень під час гри в Baldur’s Gate 3 від Larian. Розробники гри випустили оновлення, яке розв’язало деякі баги, та не змогло виправити зникнення файлів, пославшись на оновлення прошивки Xbox.

Нове системне оновлення для Xbox має розв’язати проблеми зі збереженням гри у Baldur’s Gate 3 на Xbox:

Відсьогодні буде випущено системне оновлення для Xbox, яке розв’яже проблему збереження гри у Baldur’s Gate 3. Ви можете оновити свою консоль вручну через Налаштування, або ж оновлення буде встановлено на вашу консоль протягом наступного тижня.

An Xbox System Update will be rolling out from today to address the Save Game issue on Baldur's Gate 3. You can manually update your console via the Settings or it will roll out to your console within the next week. — Xbox Support (@XboxSupport) January 16, 2024

Судячи з коментарів, багато гравців все ще повідомляють про проблеми після встановлення оновлення. У більшості коментарів згадується, що гра не завантажується взагалі або вилітає під час запуску нової гри, передає Wccftech. Розробник Baldur’s Gate 3, компанія Larian Studios, перепостила повідомлення з офіційного акаунту Xbox, але не прокоментувала нові проблеми.