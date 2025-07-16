Новини Софт 16.07.2025 comment views icon

Оновлення «зламало» Chrome на Windows і macOS — браузер зависає або не запускається

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Вадим Карпусь

Автор новин

Оновлення «зламало» Chrome на Windows і macOS — браузер зависає або не запускається
Chrome версії 138 не відкривається у Windows і Mac

Останнє оновлення Google Chrome спричинило проблеми для багатьох користувачів. Браузер перестає запускатись або зависає, а ситуація, схоже, зачепила переважно користувачів Windows і macOS.

Декілька тижнів тому користувачі почали скаржитись на збої в роботі Google Chrome. Згодом виявилося, що проблему викликала функція Microsoft Family Safety, яка блокувала браузер. Але тепер знову з’явились нові повідомлення про масові збої. І цього разу, схоже, Microsoft не має ніякого відношення до проблеми.

Перші повідомлення про проблеми почали з’являтися близько тижня тому на Reddit та форумах підтримки Google. Після оновлення Google Chrome до стабільної версії 138.0.7204.100 або .101, браузер перестає відкриватись або ж запускається і одразу зависає. Найбільше скарг надходить від користувачів Windows та macOS. Наразі відсутні повідомлення про аналогічні проблеми на Android, повідомляє TechIssuesToday. Для користувачів Windows проблема в основному проявляється в тому, що браузер взагалі не запускається. З іншого боку, на системах Mac браузер Chrome запускається, але потім зависає або перестає реагувати.

«Я оновив Chrome, але він більше не відкривається. Я не можу його запустити. Навіть після перезавантаження комп’ютера — не запускається. Я видалив його й встановив заново, а він все одно не запускається. І стару версію знайти не можу, щоб встановити її», — написав один із користувачів на форумі підтримки Google.

Інший користувач зазначає, що після оновлення з’явились гальмування, чорний екран і зависання.

Хоча на таку поведінку браузера надходять скарги від багатьох користувачів, далеко не всі зіткнулися з цією проблемою. Багато хто має оновлену версію Chrome 138.0.7204.101, і вона працює без збоїв.

Google вже знає про цю ситуацію. На форумі компанії один із «платинових експертів» підтвердив, що це відомий баг, і його вже внесли до списку проблем, які вивчає менеджер спільноти. Проте точного терміну виправлення поки що немає.

Хоча офіційного рішення ще немає, деякі користувачі радять зняти позначку «Запускати від імені адміністратора». Це начебто покращує ситуацію. Щоб це зробити на Windows:

  1. Натисніть правою кнопкою на ярлик Chrome.
  2. Оберіть Властивості.
  3. Перейдіть на вкладку Ярлик → Додатково.
  4. Зніміть галочку «Запускати від імені адміністратора».

Також варто зазначити, що Chrome Canary (експериментальна версія браузера) працює нормально. Вона вже оновлена до версії 139, і проблеми в ній не зафіксовано.

Нещодавно Google виправила у Chrome 20-річну помилку, через яку «втікала» історія переглядів.

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Джерело: androidpolice

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