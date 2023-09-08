Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.» у стилістиці Cybertruck

Tesla готується створити електромобіль вартістю 25 тис. доларів, побудований на платформі компанії наступного покоління. Інформацією про це поділився біограф Ілона Маска Уолтер Айзексон, який детально описав план побудови такого електромобіля.

У майбутньої машини буде схожий до Cybertruck футуристичний дизайн. Кіберпікап вперше анонсували в 2019-му, проте виробництво почалося лише цьогоріч, із планами почати продажі в 2024-му, повідомляє The Verge.

Ілон Маск вже не вперше говорить про електромобіль, вартістю 25 тис. На його думку, це зробить Tesla десятитрильйонною компанією. Маску вже показали два варіанти дизайну авто. Основний критерій — «щоб люди подумали, що це щось із майбутнього».