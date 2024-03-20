OpenAI, ймовірно, випустить «суттєво кращу» GPT-5 влітку 2024 року

За словами джерел видання Business Insider (двох людей, наближених до компанії), OpenAI готується випустити наступну версію своєю мовної моделі GPT-5 найближчими місяцями (ймовірно, в середині року).

Повідомляється, що деякі корпоративні клієнти отримали демоверсії моделі та пов’язаних з нею вдосконалених налаштувань чатбота ChatGPT. За словами одного з керівників компаній-клієнтів, модель дійсно краща і пропонує варіанти використання, ексклюзивні для його бізнесу.

OpenAI офіційно не оголошувала дату випуску GPT-5 та не коментувала чутки.

Ще один зі співрозмовників видання сказав, що модель все ще навчається й очікує перевірок на безпеку та тестування у «червоній команді» — процес, під час якого співробітники та, як правило, сторонні особи намагаються виявити проблеми, перш ніж інструмент стане доступним для громадськості.

Останнє оновлення для ChatGPT — GPT-4 — випустили рік тому, а згодом і покращену версію GPT-4 Turbo, що розв’язувала проблему «ліні» чатбота, який відмовлявся реагувати на деякі підказки.

Днями OpenAI також анонсувала попередню плату за її API, який з 25 березня можна використовувати, лише придбавши кілька кредитів на місяць (нині доступні внески від 5 до 50 доларів, однак незабаром їх збільшать).

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