Як тобі таке, OpenAI? Ілон Маск відкриє вихідний код для свого чатбота Grok

Минулого тижня Маск подав до суду на OpenAI зі звинуваченнями про відмову від початкової місії «розробляти ШІ на благо людства» на користь заробітку грошей.

Мільярдер також критикував конкурентів (в Маска є власна ШІ-компанія xAI) за відмову від публікації відкритого вихідного коду розробок — і натомість анонсував відкриття коду для свого чатбота Grok.

«Цього тижня xAI відкриє вихідний код Grok», — написав Маск у дописі на X.

Цей крок надасть можливість громадськості експериментувати із кодом, що лежить в основі технології xAI. Meta, до прикладу відкрила вихідний код до своєї LLaMa 2, а Google пропонує для сторонніх розробників доступ до коду моделі ШІ під назвою Gemma.

Reuters тим часом зазначає, що хоча й технологія відкритого коду може пришвидшити інновації, вона може бути використана терористами для створення хімічної зброї або навіть розвитку свідомого суперінтелекту поза контролем людини.

Торік Маск заявляв, що хоче створити «третю сторону», яка могла б наглядати за фірмами, що розробляють штучний інтелект. Шукаючи альтернативу OpenAI й Google, мільярдер запустив xAI, щоб створити «штучний інтелект, який шукає правду». У грудні стартап випустив чатбот Grok для підписників Premium+ X.

Раніше в подкасті Лекса Фрідмана Маск заявляв:

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«Слово «open» в OpenAI означає відкритий код, і вона була створена як некомерційна організація з відкритим кодом. А тепер вона закрита для максимального прибутку».

В OpenAI тим часом відповіли на позов Маска, опублікувавши внутрішнє листування, в якому мільярдер (який був співзасновником OpenAI) підтримував створення комерційної організації. Ілон також пропонував компанії злиття з Tesla і прагнув повного контролю включно з посадою гендиректора. В OpenAI кажуть, що після того, як пропозицію Маска відхилили, він залишив проєкт і не надав обіцяного фінансування у розмірі майже $1 млрд — згодом стартап «запартнерився» з Microsoft і випустив ChatGPT.

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