Opera повідомила про інтеграцію ChatGPT у браузер

Kunlun Tech оголосила, що додасть ChatGPT в Opera – ніяких подробиць щодо термінів і того, чи будуть ШІ-функції доступні для всіх продуктів, включаючи настільні та мобільні браузери для iOS і Android, на жаль, поки не надали.

Згідно з даними Statcounter за січень, браузер Chrome від Google займає найбільшу частку ринку в усьому світі – 65,4%, а браузер Edge від Microsoft – 4,5%. Opera посідає шосте місце на світовому ринку браузерів з часткою 2,4%.

Норвезька Opera, яка також керує браузером, спеціалізованим на іграх, мала в середньому 321 мільйон активних користувачів щомісяця станом на третій квартал 2022 року. Компанія заявила, що її бізнес з використанням браузера для геймерів допоміг збільшити дохід у третьому кварталі на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 85,3 мільйона доларів.

Материнська компанія Opera, Kunlun Tech, розташована в Пекіні, у грудні оголосила про роботу над створенням “масиву контенту від ШІ, наприклад музики та зображень, з відкритим кодом”.

Акції Kunlun Tech зросли більш ніж на 40% за рік. За цей самий період акції Opera зросли трохи більше ніж на 10%.

ChatGPT, розроблений OpenAI, набув популярності після випуску наприкінці листопада, чим одразу скористалася Microsoft. Компанія інвестувала у розробника $10 млрд, додала чатбот у власний браузер та пошукову систему, запустила Teams Premium з ШІ-функціями на базі GPT-3.5 та планує інтегрувати мовну модель з Word, Outlook та PowerPoint.



Майже одночасно з конкурентом, власний чатбот для пошуку представила Google. Також компанія анонсувала нові ШІ-функції в Google Maps, Translate та Lens.

Джерело: CNBC