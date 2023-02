Google додає нові функції ШІ в пошук, Maps, Translate та Lens, але про пряму конкуренцію з ChatGPT говорити поки що рано

Компанія Google продемонструвала свої останні досягнення в галузі штучного інтелекту та його використання у різних сервісах. Компанія показала, як у майбутньому вона використовуватиме генеративний ШІ для узагальнення інформації з інтернету.

Так, Google показала пошук щодо заппиту «які сузір’я найкраще шукати під час спостереження за зірками?». Відповідь, згенерована ШІ, включала кілька виділених ключових варіантів та способів їх виявлення.

«Нові функції генеративного штучного інтелекту допоможуть нам систематизувати складну інформацію та різні точки зору прямо в результатах пошуку», – сказав старший віце-президент Google Прабхакар Рагхаван. «Завдяки цьому ви зможете швидко зрозуміти загальну картину, а потім перейти до вивчення різних аспектів».

Рагхаван назвав такий варіант відповіді відповіддю «NORA» (no one right answer – «жодної правильної відповіді»). Як правило, відповіді, що генеруються ШІ, критикують за те, що вони, як правило, обирають одну відповідь як остаточну. Але в цьому випадку міститься кілька доступних варіантів.

Рагхаван не уточнив, коли ця функція пошуку на основі ШІ буде доступна користувачам. Це може свідчити про деякі труднощі Google у цій сфері. Хоча компанія є лідером у галузі штучного інтелекту та роками поступово впроваджувала функції ШІ у пошук, вона ще не випустила прямого конкурента чат-бота ChatGPT. Днями Google анонсувала власний подібний сервіс Bard, але поки що він доступний лише для внутрішнього тестування та обмеженої кількості довірених користувачів.

Водночас Google оголосила про безліч оновлених функцій ШІ, що впроваджуються в сервіси Maps, Translate, Lens. Компанія провела коротку демонстрацію нововведень і більшість функцій було зосереджено на можливостях, які нам добре відомі. Наприклад, йшлося про реалізацію «візуального пошуку», який розширює Google Lens, більш іммерсивні версії Google Maps і Google Translate, які краще розуміють контекст. Зупинимося коротко на деяких аспектах:

Якийсь час тому Google запустила Мультипошук. Він дозволяє комбінувати пошук за зображеннями з текстовими описами. Наприклад, якщо користувачеві сподобалася сорочка, але не сподобався її колір, він може сфотографувати сорочку та уточнити бажаний колір, щоб знайти та купити потрібний варіант. Спочатку Мультипошук працював у США, а тепер він запускається у всьому світі, де є доступ до Google Lens.

Режим Immersive View у Google Maps поєднує тривимірне зображення певної області з конкретною інформацією, такою як трафік та погода. Він починає розгортатися у п’яти містах: Лондоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Сан-Франциско та Токіо.

Низка нових функцій призначена для допомоги водіям електромобілів: зупинки для підзарядки пропонуються для коротших поїздок, фільтр для «дуже швидких» зарядних станцій із зарядними пристроями потужністю 150 кВт або вище, а також згадки місць, де є зарядні пристрої. Всі ці відомості вказуються в результатах пошуку для таких місць, як магазини чи готелі.

Починається глобальне поширення функції доповненої реальності для Google Lens, яка накладає перекладений текст на оригінальне зображення.

Крім того, Google розповіла про деякі інші функції ШІ, але не уточнила термінів їх фактичного запуску. Вони можуть з’явитися найближчими тижнями або місяцями:

Користувачі Android зможуть шукати за словами або зображеннями на екранах своїх пристроїв, не виходячи з поточного застосунку.

При використанні Google Maps на смартфоні користувачі бачитимуть очікуваний час прибуття та підказки поворотів прямо на екрані блокування.

«Мультипошук поруч зі мною» буде доступний у всіх регіонах, де працює Google Lens.

Мультипошук у мобільному інтернеті буде доступний по всьому світу протягом найближчих кількох місяців.

Режим Immersive View у Google Maps буде розширено на Флоренцію, Венецію, Амстердам, Дублін та інші регіони.

Функція Indoor Live View, яка дозволяє орієнтуватися у складних будівлях та місцях за допомогою підказок доповненої реальності, розширюватиметься до більш ніж 1000 нових аеропортів, вокзалів та торгових центрів.

Пошук із Live View, який дозволяє дізнатися більше про певні місця, переглядаючи їх через камеру телефону, поширюється на Барселону, Дублін та Мадрид.

Google Translate зможе показати додатковий контекст певних слів чи фраз. У найближчі тижні ця функція з’явиться для англійської, французької, німецької, японської та іспанської мов.

Джерело: The Verge 1, 2