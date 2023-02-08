Операційна система Samsung Galaxy S23 займає до 60 ГБ «з коробки» – як дві Windows 11 або чотири прошивки Pixel 7

На початку операційна система Android прагнула бути «легкою». Її перша версія мала уміститися в телефон T-Mobile G1, ОС та всі вбудовані програми займали всього 256 МБ. У новітніх флагманах Samsung операційна система з програмами у початковому стані у деяких користувачів «пожирає» значні 60 ГБ пам’яті.

Для порівняння, 60 ГБ – це розмір двох інсталяцій Windows 11 або чотирьох прошивок Pixel 7 Pro «з коробки». Якщо у вас смартфон Galaxy S23 з 128 ГБ вбудованого сховища, прошивка поглине його половину. Користувачам має бути прикро – накопичувач міг би використовуватися для зберігання їхніх власних файлів. Що відбувається, Samsung?

Причин можна назвати декілька. Одна з них полягає в тому, що компанія прагне змінити все в Android просто заради змін, які важко відразу назвати позитивними. Samsung створює видимість власної екосистеми, відмінної від Google, для чого клонує кожну програму та кожну можливість «чистої» Android. При цьому компанія за контрактом зобов’язана встановлювати програми Google, тому кінцевий користувач отримує версії програм від Google та Samsung одночасно. У нього є два магазини програм, два браузери, два голосові помічники, дві програми для обміну текстовими повідомленнями, дві клавіатури й так далі. Всі вони додаються до системного розділу, найчастіше без можливості їх видалити.

На відміну від чистих операційних систем від Google або Apple, Samsung продає стороннім компаніям можливість вбудовувати в ОС власні програми. Коли компанія купує місце в системному розділі Samsung, вона може отримати більш нав’язливі системні дозволи, які не надаються програмам з магазину застосунків, що дозволить ефективніше шпигувати за користувачами. Вийнявши телефон із коробки, у ньому можна знайти Facebook, Netflix, Microsoft Office, Spotify, Linkedin та багато іншого ПЗ.

Якщо ви купуєте телефон в оператора зв’язку, як це звичайно практикується у США, ви отримуєте ще один набір, вже четвертий (!), тобто всі програми Verizon або іншої компанії. З урахуванням всього перерахованого у користувачів, які повідомляли про рекордну «ненажерливість», накопичуються ті самі 60 ГБ. Безперечно, кількість встановлених програм залежить від регіону та оператора, і Samsung не є єдиною компанією, яка займається подібним – але 60 ГБ… серйозно?

Системний розділ Samsung виглядає гірше в порівнянні з 15 ГБ, які ОС займає на Pixel 7, але це ще пів біди. Samsung навіть не використовує одну з найбільш вимогливих до пам’яті функцій Android, які ви зазвичай отримуєте в Pixel 7: кілька системних розділів. Pixel 7 (і більшість інших флагманів) може фактично мати дві копії операційної системи, одна з яких підключена до мережі та використовується, а інша знаходиться в автономному режимі та працює у фоні.

При завантаженні оновлення ОС телефон Samsung з однією копією ОС повинен буде перезавантажитись, що призведе до 30-хвилинного простою. Телефон Pixel з двома копіями ОС продовжуватиме працювати та оновлювати другу автономну ОС у фоновому режимі. Потім, коли оновлення буде завершено, він просто виконає перезавантаження, і пристрій поміняє операційні системи. Система із двома ОС також дає телефону резервну копію. Якщо оновлення ОС не вдалося, Android перейде назад на стару ОС і повторить спробу оновлення.

Дублювання системи працює в Android з версії 7.0, функції вже сім років, але Samsung – єдиний великий OEM-виробник, який її не використовує (при цьому все одно “пожираючи” прошивкою більше вільного місця, ніж у варіантах з дублюванням). У минулому Google кілька разів загрожувала зробити функцію обов’язковою, але поки що цього не сталося.

Звичайно, дві копії ОС дещо збільшать потребу в пам’яті, але сьогодні для її роботи потрібно набагато менше місця. Раніше ця функція включала постійне зберігання двох повноцінних копій ОС, але зараз, використовуючи віртуальні розділи, пам’ять апарата містить одну повноцінну копію, а коли приходить оновлення, створює іншу і потім змінює місцями. Після успішного завантаження стара копія видаляється.

У Google є докладний опис того, як ця функція впливає на сховище, і в ньому вказано 4,5 ГБ (!), які необхідні для основної ОС (додатковий простір Pixel призначений для упакованих застосунків Google), Хоча простір, що використовується для цього, зазвичай подвоюється під час оновлення, зі стисненням це усього лише додаткові 2,1 Гб.

Перевантаженість операційної системи Samsung навряд чи дозволить компанії впровадити таку функцію. Системний розділ тільки збільшується з часом, тому 60 ГБ «з коробки» – це лише початок. Як завжди, Samsung рада додати більше пам’яті для розв’язання проблеми. Власників Galaxy S23 Ultra з накопичувачем до 1 ТБ системне сміття, звичайно ж, турбуватиме менше.

Джерело: Рон Амадео, Ars Technica

Автор адаптації має деякий досвід у чищенні смартфонів від попередньо встановленого сміття, що не вилучається звичайним чином, та небажаних активностей – у тому числі сумно відомих цим Xiaomi та Samsung. Подібні операції дійсно дозволяють смартфону працювати значно довше, при цьому менше нагріваючись та використовуючи менше дискового простору. ОС Android, яка спочатку здавалася ковтком свіжого повітря, зусиллями виробників досить давно звернула кудись не туди, поступово перетворюючись на розсадник стеження та нераціонального витрачання системних ресурсів. При цьому система дійсно працює стабільно, швидко, зручно та ефективно, набагато краще за перші версії. Але могла б бути ще ефективнішою.