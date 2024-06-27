OPPO A60 з чипом Snapdragon 680 та камерою на 50 Мп оцінили від 8 тис. грн

OPPO AED Україна представила в Україні новий бюджетний смартфон OPPO A60. Попри свою бюджетність, новинка має сертифікат відповідності американському військовому стандарту ударостійкості.

Смартфон OPPO A60 отримав 6,67-дюймовий екран з роздільною здатністю HD + (1604×720 пікселів), частотою оновлення зображення до 90 Гц та максимальною яскравістю 950 ніт, що на 39% більше, ніж у попередньому поколінні. Функція Splash Touch дозволяє працювати з мокрим дисплеєм. Новинка має ступінь захисту IP54. Пристрій пропонує процесор Qualcomm Snapdragon 680 з GPU Adreno 610, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища UFS2.3. Також є слот для карт пам’яті SDXC.

На задній панелі розташувалась камера на базі 50-мегапіксельного сенсора та об’єктива з діафрагмою f/1.8. Вона доповнена допоміжним 2-мегапіксельним модулем. Фронтальна камера – 8-мегапіксельна. Обидві камери здатні записувати відео в режимах 1080P або 720P з частотою 30 кадрів на секунду.

В OPPO A60 використовується акумулятор місткістю 5000 мАг з підтримкою функції швидкої зарядки SUPERVOOC потужністю 45 Вт. В смартфоні є стерео динаміки, роз’єм для навушників 3,5 мм, модулі NFC, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0. Пристрій має розміри 165,71х76,02х7,68 мм та вагу 186 г.

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В Україні OPPO А60 можна придбати з 27 червня у кольорах Ripple Blue (Сині хвилі) та Midnight Purple (Фіолетова північ). Ціна OPPO A60 в конфігурації 8/128 ГБ на старті продажів становить 7999 грн, а версії 8/256 ГБ – 8999 грн.