Новини Пристрої 27.06.2024 о 13:35 comment views icon

OPPO A60 з чипом Snapdragon 680 та камерою на 50 Мп оцінили від 8 тис. грн

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

OPPO A60 з чипом Snapdragon 680 та камерою на 50 Мп оцінили від 8 тис. грн

OPPO AED Україна представила в Україні новий бюджетний смартфон OPPO A60. Попри свою бюджетність, новинка має сертифікат відповідності американському військовому стандарту ударостійкості.

Смартфон OPPO A60 отримав 6,67-дюймовий екран з роздільною здатністю HD + (1604×720 пікселів), частотою оновлення зображення до 90 Гц та максимальною яскравістю 950 ніт, що на 39% більше, ніж у попередньому поколінні. Функція Splash Touch дозволяє працювати з мокрим дисплеєм. Новинка має ступінь захисту IP54. Пристрій пропонує процесор Qualcomm Snapdragon 680 з GPU Adreno 610, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища UFS2.3. Також є слот для карт пам’яті SDXC.

На задній панелі розташувалась камера на базі 50-мегапіксельного сенсора та об’єктива з діафрагмою f/1.8. Вона доповнена допоміжним 2-мегапіксельним модулем. Фронтальна камера – 8-мегапіксельна. Обидві камери здатні записувати відео в режимах 1080P або 720P з частотою 30 кадрів на секунду.

OPPO A60 з чипом Snapdragon 680 та камерою на 50 Мп оцінили від 8 тис. грн

В OPPO A60 використовується акумулятор місткістю 5000 мАг з підтримкою функції швидкої зарядки SUPERVOOC потужністю 45 Вт. В смартфоні є стерео динаміки, роз’єм для навушників 3,5 мм, модулі NFC, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0. Пристрій має розміри 165,71х76,02х7,68 мм та вагу 186 г.

Курс Python розробки від Mate academy.
Python — найпопулярніша мова 2024 року. Наш курс допоможе вам стати професіоналом, готовим до викликів сучасного IT ринку. Ви навчитеся створювати вебсайти, аналізувати дані, розробляти алгоритми, та навіть створювати штучний інтелект. .
Отримати деталі про курс

OPPO A60 з чипом Snapdragon 680 та камерою на 50 Мп оцінили від 8 тис. грн

В Україні OPPO А60 можна придбати з 27 червня у кольорах Ripple Blue (Сині хвилі) та Midnight Purple (Фіолетова північ). Ціна OPPO A60 в конфігурації 8/128 ГБ на старті продажів становить 7999 грн, а версії 8/256 ГБ – 8999 грн.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати