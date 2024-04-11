OPPO Reno11 F 5G з SoC Dimensity 7050 та «безрамковим» дисплеєм вийшов в Україні за ціною 18 тис. грн

Компанія OPPO AED Україна представила в Україні новий смартфон OPPO Reno11 F 5G. Цей пристрій оснащений 6,7-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2412×1080 пікселів) та частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість становить 1100 ніт. Екран має тонкі рамки (1,47 мм) та займає 93,4% поверхні фронтальної панелі.

Смартфон OPPO Reno11 F 5G отримав чипсет MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованого сховища UFS3.1. Підтримується можливість встановлення карти пам’яті. Апарат оснащений акумулятором місткістю 5000 мАг та підтримкою технології швидкого заряджання SUPERVOOC Flash Charging потужністю 67 Вт. Відповідний комплектний зарядний пристрій може зарядитися смартфон до 30% за 10 хвилин, а до 100% ─ за 48 хвилин. Смартфон працює під управлінням ColorOS 14.

Новинка має потрійну камеру на задній панелі. Головний модуль виконаний на базі 64-мегапіксельного сенсора OV64B та об’єктива з кутом огляду 81° та діафрагмою f/1.7. Користувачам також доступні 8-мегапіксельний надширококутний модуль (f/2.2, кут огляду 112°) та 2-мегапіксельний макро модуль (f/2.4, кут огляду 89°). Фронтальна камера містить 32-мегапіксельний сенсор.

Корпус OPPO Reno11 F 5G забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP65. Пристрій має розміри 161,6х74,7х7,54 мм та вагу 177 г. Виробник звертає увагу на дизайн новинки. У кольорі Океанічний Блакитний (Ocean Blue) смартфон має дизайн з магнітними частинками (Magnetic Particle Design) з мерехтливими хвилями та скляною поверхнею. У кольорі Пальмовий Зелений (Palm Green) задня кришка смартфона поєднує смарагдові та глибокі зелені тони з ледь помітними блискітками. Водночас кільце Sunshine Ring віддзеркалює світло.

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В Україні новий смартфон OPPO Reno11 F 5G можна придбати за ціною 17 999 грн. На період старту продажів з 12.04.2024 до 21.04.2024 ОРРО пропонує кешбек 2000 грн на подарунки.