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Як на iOS. ChromeOS невдовзі отримає зручну функцію обміну зображеннями між ноутбуком та смартфоном?

Як на iOS. ChromeOS невдовзі отримає зручну функцію обміну зображеннями між ноутбуком та смартфоном?

Нова функція в ОС Chrome дозволить просто перетягнути зображення з центру сповіщень на значок іншої програми, щоб ним поділитись.

Нині, щоб перемістити файли між смартфоном та Chromebook необхідно використовувати кабель USB й відкривати файлову систему. Схоже, в Google планують полегшити цей процес, запровадивши функцію Nearby Share. Оновлення було виявлено через запит на зміну коду в Chromium Gerrit, де він зараз чекає на розгляд. 

Nearby Share дозволить відправляти текстові документи, зображення, файли чи вебсторінки з Chromebook на пристрій Android за допомогою одного натискання. Можна навіть поділитися своїм Wi-Fi SSID, конфігурацією безпеки та паролем.

Для зображення, яке нині з’являється у центрі сповіщень доступно кілька дій — наприклад можливість натиснути на нього, щоб відкрити або видалити з панелі. У майбутньому Google, ймовірно, дозволить ділитися файлом, просто перетягнувши його у будь-яку програму. 

Якщо опис функції вам знайомий, то це тому, що iPhone пропонує подібну вже досить давно. На iOS можна закріпити результати пошуку зображень Siri у своєму центрі сповіщень, зробивши файли доступними у будь-який час. Звідти їх можна перетягнути в електронний лист або документ.

Джерело: androidpolice


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