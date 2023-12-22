Новини Кіно 22.12.2023 о 10:13 comment views icon

«‎Оскар-2024»: «‎20 днів у Маріуполі» потрапив до шорт-листа одразу у двох категоріях, «Барбі‎» — лідер за згадками

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-листи в 10 категоріях для майбутньої 96-ї церемонії вручення премії «Оскар». Офіційно номінантів оголосять 23 січня, а 10 березня ABC транслюватиме захід в прямому ефірі з театру «Долбі».

Касова чемпіонка 2023 року «‎Барбі» Ґрети Ґервіґ лідирувала за згадками (загалом 5) — у категоріях найкраща музика, саундтрек та оригінальна пісня (хоча, що дивно, не потрапила до категорії найкращого гриму та зачіски). Фільм також — лідер за кількістю номінацій на «‎Золотий глобус».

«Вбивці квіткової повні‎» Мартіна Скорсезе та «‎Снігова спільнота» Дж. А. Байони — отримали по чотири згадки кожен. Кілька назв, зокрема «Опенгеймер», «Барва пурпурова», «Людина-павук: Крізь всесвіт», «Бідолашні створіння», «Наполеон» та «‎Американська симфонія» мають по три.

Український документальний фільм «‎20 днів у Маріуполі» тим часом відзначився одразу у двох категоріях — «Найкращий фільм іноземною мовою» та «Документальний фільм‎». Фільм Мстислава Чернова розповідає про осаду Маріуполя у лютому-березні 2022 року — документальний фільм створила команда Associated Press (на той час вони були останніми журналістами в місті) у співпраці з Frontline (найдовшої в історії США програми документальних фільмів, що виходить на американському каналі PBS).

Над «20 днів у Маріуполі» також працювали відомий український фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. В України прокат фільму стартував з 31 серпня — за перші чотири дні він зібрав понад 531 000 грн та став найкасовішим документальним фільмом в Україні.

Повний перелік фільмів, які потрапили у шорт-лист премії «‎Оскар-2024»

Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)

  • «Американська симфонія»
  • «Аполонія, Аполонія»
  • «За межами утопії»
  • «Бобі Вайн: Народний президент»
  • «Відчайдушні душі, Темне місто і легенда про опівнічного ковбоя»
  • «Вічна пам’ять»
  • «Чотири дочки»
  • «Політ на Марс: проєкт Нікі Джованні»
  • «Звідки куди»
  • «Від самого початку: Історія расизму в США»
  • «Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса»
  • «Тихий тихий голос»
  • «32 звуки»
  • «Вбити тигра»
  • «20 днів у Маріуполі»

Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject)

  • «Азбука заборони книг»
  • «Перукар з Літл-Року»
  • «Ведмідь»
  • «Між небом і землею»
  • «Чорношкірі дівчата грають: історія ігор для рук»
  • «Табір для відважних»
  • «Вирішальний голос»
  • «Як ми стаємо вільними»
  • «Якби мрії були блискавками: криза охорони здоров’я в сільській місцевості»
  • «Острів посередині»
  • «Останній ремонт»
  • «Остання пісня з Кабула»
  • «Nǎi Nai & Wài Pó»
  • «Оазис»
  • «Крила пилу»

Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film

  • Вірменія, «Американці»
  • Бутан, «Чернець і рушниця»
  • Данія, «Земля обітована»
  • Фінляндія, «Опале листя»
  • Франція, «Рецепт кохання»
  • Німеччина, «Вчительська»
  • Ісландія, «Земля Бога»
  • Італія, «Я Капітан»
  • Японія, «Ідеальні дні»
  • Мексика, «Тотем»
  • Марокко, «Мати всієї брехні»
  • Іспанія, «Снігова спільнота»
  • Туніс, «Чотири дочки»
  • Україна, «20 днів у Маріуполі»
  • Велика Британія, «Зона інтересів»

Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling

  • «Усі страхи Бо»
  • «Феррарі»
  • «Голда»
  • «Вбивці квіткової повні»
  • «Остання подорож Деметри»
  • «Маестро»
  • «Наполеон»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бідолашні створіння»
  • «Снігова спільнота»

Найкраща музика до фільму / Best Sound

  • «Барбі»
  • «Творець»
  • «Феррарі»
  • «Вбивця»
  • «Вбивці квіткової повні»
  • «Маестро»
  • ««Місія нездійсненна: Розплата мертвих, частина перша»»
  • «Наполеон»
  • «Оппенгеймер»
  • «Зона інтересів»

Найкращий саундтрек / Best Original Score

  • «Американська фантастика»
  • «Американська симфонія»
  • «Барбі»
  • «Хлопчик і чапля»
  • «Барва пурпурова»
  • «Стихії»
  • «Залишені»
  • «Індіана Джонс і реліквія долі»
  • «Вбивці квіткової повні»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бідолашні створіння»
  • «Солтберн»
  • «Снігова спільнота»
  • «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
  • «Зона інтересів»

Найкраща пісня до фільму / Best Original Song

  • «It Never Went Away» із «Американської симфонії»
  • «Dear Alien (Who Art In Heaven)» із фільму «Місто астероїдів»
  • «Dance The Night» з «Барбі»
  • «I’m Just Ken» з «Барбі»
  • «What Was I Made For?» з «Барбі»
  • «Keep It Movin’» з «Барба пурпурова»
  • «Superpower (I)» з «Барба пурпурова»
  • «The Fire Inside» з «Пекуче гарячий»
  • «High Life» з «Флора і син»
  • «Meet In The Middle» з «Флора і син»
  • «Can’t Catch Me Now» з «Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій»
  • «Wahzhazhe (A Song For My People)» з «Вбивці квіткової повні»
  • «Quiet Eyes» з «Минулих життів»
  • «Road To Freedom» з «Растіна»
  • «Am I Dreaming» з фільму «Людина-павук: Крізь всесвіт»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film

  • «Бум»
  • «Єва»
  • «Хумо (Дим)»
  • «Я Хіп»
  • «Свого роду заповіт»
  • «Koerkorter (Квартира для собак)»
  • «Лист до свині»
  • «Дев’яносто п’ять почуттів»
  • «Одного разу в студії»
  • «Наша форма»
  • «Пахідерме»
  • «Піт»
  • «27»
  • «Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко»
  • «Дикий виклик»

Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film

  • «Після»
  • «Магазин подарунків Анни Франк»
  • «Кісточка авокадо»
  • «Ласкаво просимо до Лос-Анджелеса»
  • «Мертва кішка»
  • «Хороший хлопець»
  • «Непереможний»
  • «Невидима межа»
  • «Лицар удачі»
  • «Людина з однієї ноти»
  • «Червоне, біле і синє»
  • «Пастух»
  • «Дивний спосіб життя»
  • «Дивовижна історія Генрі Шугара»

Найкращі спецефекти / Best Visual Effects

  • «Творець»
  • «Годзілла: Мінус один»
  • «Вартові Галактики 3»
  • «Індіана Джонс і реліквія долі»
  • «Місія неможлива: Розплата. Частина перша»
  • «Наполеон»
  • «Бідолашні створіння»
  • «Бунтівний місяць: Дитя Вогню»
  • «Снігова спільнота»
  • «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
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