«‎Оскар-2024»: «‎20 днів у Маріуполі» потрапив до шорт-листа одразу у двох категоріях, «Барбі‎» — лідер за згадками

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-листи в 10 категоріях для майбутньої 96-ї церемонії вручення премії «Оскар». Офіційно номінантів оголосять 23 січня, а 10 березня ABC транслюватиме захід в прямому ефірі з театру «Долбі».
Касова чемпіонка 2023 року «Барбі» Ґрети Ґервіґ лідирувала за згадками (загалом 5) — у категоріях найкраща музика, саундтрек та оригінальна пісня (хоча, що дивно, не потрапила до категорії найкращого гриму та зачіски). Фільм також — лідер за кількістю номінацій на «Золотий глобус».
«Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе та «Снігова спільнота» Дж. А. Байони — отримали по чотири згадки кожен. Кілька назв, зокрема «Опенгеймер», «Барва пурпурова», «Людина-павук: Крізь всесвіт», «Бідолашні створіння», «Наполеон» та «Американська симфонія» мають по три.
Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» тим часом відзначився одразу у двох категоріях — «Найкращий фільм іноземною мовою» та «Документальний фільм». Фільм Мстислава Чернова розповідає про осаду Маріуполя у лютому-березні 2022 року — документальний фільм створила команда Associated Press (на той час вони були останніми журналістами в місті) у співпраці з Frontline (найдовшої в історії США програми документальних фільмів, що виходить на американському каналі PBS).
Над «20 днів у Маріуполі» також працювали відомий український фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. В України прокат фільму стартував з 31 серпня — за перші чотири дні він зібрав понад 531 000 грн та став найкасовішим документальним фільмом в Україні.
Повний перелік фільмів, які потрапили у шорт-лист премії «Оскар-2024»
Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)
- «Американська симфонія»
- «Аполонія, Аполонія»
- «За межами утопії»
- «Бобі Вайн: Народний президент»
- «Відчайдушні душі, Темне місто і легенда про опівнічного ковбоя»
- «Вічна пам’ять»
- «Чотири дочки»
- «Політ на Марс: проєкт Нікі Джованні»
- «Звідки куди»
- «Від самого початку: Історія расизму в США»
- «Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса»
- «Тихий тихий голос»
- «32 звуки»
- «Вбити тигра»
- «20 днів у Маріуполі»
Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject)
- «Азбука заборони книг»
- «Перукар з Літл-Року»
- «Ведмідь»
- «Між небом і землею»
- «Чорношкірі дівчата грають: історія ігор для рук»
- «Табір для відважних»
- «Вирішальний голос»
- «Як ми стаємо вільними»
- «Якби мрії були блискавками: криза охорони здоров’я в сільській місцевості»
- «Острів посередині»
- «Останній ремонт»
- «Остання пісня з Кабула»
- «Nǎi Nai & Wài Pó»
- «Оазис»
- «Крила пилу»
Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film
- Вірменія, «Американці»
- Бутан, «Чернець і рушниця»
- Данія, «Земля обітована»
- Фінляндія, «Опале листя»
- Франція, «Рецепт кохання»
- Німеччина, «Вчительська»
- Ісландія, «Земля Бога»
- Італія, «Я Капітан»
- Японія, «Ідеальні дні»
- Мексика, «Тотем»
- Марокко, «Мати всієї брехні»
- Іспанія, «Снігова спільнота»
- Туніс, «Чотири дочки»
- Україна, «20 днів у Маріуполі»
- Велика Британія, «Зона інтересів»
Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling
- «Усі страхи Бо»
- «Феррарі»
- «Голда»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Остання подорож Деметри»
- «Маестро»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Бідолашні створіння»
- «Снігова спільнота»
Найкраща музика до фільму / Best Sound
- «Барбі»
- «Творець»
- «Феррарі»
- «Вбивця»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Маестро»
- ««Місія нездійсненна: Розплата мертвих, частина перша»»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Зона інтересів»
Найкращий саундтрек / Best Original Score
- «Американська фантастика»
- «Американська симфонія»
- «Барбі»
- «Хлопчик і чапля»
- «Барва пурпурова»
- «Стихії»
- «Залишені»
- «Індіана Джонс і реліквія долі»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Оппенгеймер»
- «Бідолашні створіння»
- «Солтберн»
- «Снігова спільнота»
- «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
- «Зона інтересів»
Найкраща пісня до фільму / Best Original Song
- «It Never Went Away» із «Американської симфонії»
- «Dear Alien (Who Art In Heaven)» із фільму «Місто астероїдів»
- «Dance The Night» з «Барбі»
- «I’m Just Ken» з «Барбі»
- «What Was I Made For?» з «Барбі»
- «Keep It Movin’» з «Барба пурпурова»
- «Superpower (I)» з «Барба пурпурова»
- «The Fire Inside» з «Пекуче гарячий»
- «High Life» з «Флора і син»
- «Meet In The Middle» з «Флора і син»
- «Can’t Catch Me Now» з «Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій»
- «Wahzhazhe (A Song For My People)» з «Вбивці квіткової повні»
- «Quiet Eyes» з «Минулих життів»
- «Road To Freedom» з «Растіна»
- «Am I Dreaming» з фільму «Людина-павук: Крізь всесвіт»
Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film
- «Бум»
- «Єва»
- «Хумо (Дим)»
- «Я Хіп»
- «Свого роду заповіт»
- «Koerkorter (Квартира для собак)»
- «Лист до свині»
- «Дев’яносто п’ять почуттів»
- «Одного разу в студії»
- «Наша форма»
- «Пахідерме»
- «Піт»
- «27»
- «Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко»
- «Дикий виклик»
Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film
- «Після»
- «Магазин подарунків Анни Франк»
- «Кісточка авокадо»
- «Ласкаво просимо до Лос-Анджелеса»
- «Мертва кішка»
- «Хороший хлопець»
- «Непереможний»
- «Невидима межа»
- «Лицар удачі»
- «Людина з однієї ноти»
- «Червоне, біле і синє»
- «Пастух»
- «Дивний спосіб життя»
- «Дивовижна історія Генрі Шугара»
Найкращі спецефекти / Best Visual Effects
- «Творець»
- «Годзілла: Мінус один»
- «Вартові Галактики 3»
- «Індіана Джонс і реліквія долі»
- «Місія неможлива: Розплата. Частина перша»
- «Наполеон»
- «Бідолашні створіння»
- «Бунтівний місяць: Дитя Вогню»
- «Снігова спільнота»
- «Людина-павук: Крізь Всесвіт»