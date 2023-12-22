«‎Оскар-2024»: «‎20 днів у Маріуполі» потрапив до шорт-листа одразу у двох категоріях, «Барбі‎» — лідер за згадками

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-листи в 10 категоріях для майбутньої 96-ї церемонії вручення премії «Оскар». Офіційно номінантів оголосять 23 січня, а 10 березня ABC транслюватиме захід в прямому ефірі з театру «Долбі».

Касова чемпіонка 2023 року «‎Барбі» Ґрети Ґервіґ лідирувала за згадками (загалом 5) — у категоріях найкраща музика, саундтрек та оригінальна пісня (хоча, що дивно, не потрапила до категорії найкращого гриму та зачіски). Фільм також — лідер за кількістю номінацій на «‎Золотий глобус».

«Вбивці квіткової повні‎» Мартіна Скорсезе та «‎Снігова спільнота» Дж. А. Байони — отримали по чотири згадки кожен. Кілька назв, зокрема «Опенгеймер», «Барва пурпурова», «Людина-павук: Крізь всесвіт», «Бідолашні створіння», «Наполеон» та «‎Американська симфонія» мають по три.

Український документальний фільм «‎20 днів у Маріуполі» тим часом відзначився одразу у двох категоріях — «Найкращий фільм іноземною мовою» та «Документальний фільм‎». Фільм Мстислава Чернова розповідає про осаду Маріуполя у лютому-березні 2022 року — документальний фільм створила команда Associated Press (на той час вони були останніми журналістами в місті) у співпраці з Frontline (найдовшої в історії США програми документальних фільмів, що виходить на американському каналі PBS).

Над «20 днів у Маріуполі» також працювали відомий український фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. В України прокат фільму стартував з 31 серпня — за перші чотири дні він зібрав понад 531 000 грн та став найкасовішим документальним фільмом в Україні.

Повний перелік фільмів, які потрапили у шорт-лист премії «‎Оскар-2024»

Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)

«Американська симфонія»

«Аполонія, Аполонія»

«За межами утопії»

«Бобі Вайн: Народний президент»

«Відчайдушні душі, Темне місто і легенда про опівнічного ковбоя»

«Вічна пам’ять»

«Чотири дочки»

«Політ на Марс: проєкт Нікі Джованні»

«Звідки куди»

«Від самого початку: Історія расизму в США»

«Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса»

«Тихий тихий голос»

«32 звуки»

«Вбити тигра»

«20 днів у Маріуполі»

Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject)

«Азбука заборони книг»

«Перукар з Літл-Року»

«Ведмідь»

«Між небом і землею»

«Чорношкірі дівчата грають: історія ігор для рук»

«Табір для відважних»

«Вирішальний голос»

«Як ми стаємо вільними»

«Якби мрії були блискавками: криза охорони здоров’я в сільській місцевості»

«Острів посередині»

«Останній ремонт»

«Остання пісня з Кабула»

«Nǎi Nai & Wài Pó»

«Оазис»

«Крила пилу»

Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film

Вірменія, «Американці»

Бутан, «Чернець і рушниця»

Данія, «Земля обітована»

Фінляндія, «Опале листя»

Франція, «Рецепт кохання»

Німеччина, «Вчительська»

Ісландія, «Земля Бога»

Італія, «Я Капітан»

Японія, «Ідеальні дні»

Мексика, «Тотем»

Марокко, «Мати всієї брехні»

Іспанія, «Снігова спільнота»

Туніс, «Чотири дочки»

Україна, «20 днів у Маріуполі»

Велика Британія, «Зона інтересів»

Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling

«Усі страхи Бо»

«Феррарі»

«Голда»

«Вбивці квіткової повні»

«Остання подорож Деметри»

«Маестро»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння»

«Снігова спільнота»

Найкраща музика до фільму / Best Sound

«Барбі»

«Творець»

«Феррарі»

«Вбивця»

«Вбивці квіткової повні»

«Маестро»

««Місія нездійсненна: Розплата мертвих, частина перша»»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Зона інтересів»

Найкращий саундтрек / Best Original Score

«Американська фантастика»

«Американська симфонія»

«Барбі»

«Хлопчик і чапля»

«Барва пурпурова»

«Стихії»

«Залишені»

«Індіана Джонс і реліквія долі»

«Вбивці квіткової повні»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння»

«Солтберн»

«Снігова спільнота»

«Людина-павук: Крізь Всесвіт»

«Зона інтересів»

Найкраща пісня до фільму / Best Original Song

«It Never Went Away» із «Американської симфонії»

«Dear Alien (Who Art In Heaven)» із фільму «Місто астероїдів»

«Dance The Night» з «Барбі»

«I’m Just Ken» з «Барбі»

«What Was I Made For?» з «Барбі»

«Keep It Movin’» з «Барба пурпурова»

«Superpower (I)» з «Барба пурпурова»

«The Fire Inside» з «Пекуче гарячий»

«High Life» з «Флора і син»

«Meet In The Middle» з «Флора і син»

«Can’t Catch Me Now» з «Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій»

«Wahzhazhe (A Song For My People)» з «Вбивці квіткової повні»

«Quiet Eyes» з «Минулих життів»

«Road To Freedom» з «Растіна»

«Am I Dreaming» з фільму «Людина-павук: Крізь всесвіт»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film

«Бум»

«Єва»

«Хумо (Дим)»

«Я Хіп»

«Свого роду заповіт»

«Koerkorter (Квартира для собак)»

«Лист до свині»

«Дев’яносто п’ять почуттів»

«Одного разу в студії»

«Наша форма»

«Пахідерме»

«Піт»

«27»

«Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко»

«Дикий виклик»

Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film

«Після»

«Магазин подарунків Анни Франк»

«Кісточка авокадо»

«Ласкаво просимо до Лос-Анджелеса»

«Мертва кішка»

«Хороший хлопець»

«Непереможний»

«Невидима межа»

«Лицар удачі»

«Людина з однієї ноти»

«Червоне, біле і синє»

«Пастух»

«Дивний спосіб життя»

«Дивовижна історія Генрі Шугара»

Найкращі спецефекти / Best Visual Effects