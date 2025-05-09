П’ятничний чат — легкі підсумки тижня

І знову п’ятниця, панове! Останні робочі хвилини на годинниках після важкого тижня, після яких можна (і потрібно) завітати у коментарі нашої традиційної рубрики «П’я тнич ний чат», де в неформальній атмосфері збираються не тільки заслужені старожили ITC, але й автори, читачі та ком’юніті.

Невже Apple прощається з iPhone? Старший віцепрезидент Apple Едді К’ю вирішив шокувати публіку, заявивши, що через 10 років iPhone стане непотрібним. Мовляв, штучний інтелект так розвинеться, що ми всі будемо спілкуватися з хмарними помічниками напряму, а смартфони відправимо на пенсію. Цікаво, а що тоді Apple продаватиме? Мабуть, якісь ШІ-окуляри за ціною крила від Boeing. Але поки їхній власний ШІ виглядає як студент на іспиті: багато обіцянок, мало результатів.

До речі, Едді ще й поскаржився в суді, що пошукові запити в Safari падають, бо люди тікають до ChatGPT і Gemini. І це при тому, що Apple щороку отримує від Google понад 20 мільярдів доларів за те, щоб їхній пошук був за замовчуванням. А тепер уявіть, як він «втрачає сон» через можливе розірвання угоди. Бідолаха, мабуть, вже запасся мелатоніном. А ми тим часом чекаємо, коли Apple додасть у Safari щось розумніше, ніж просто гарний дизайн.

Disney вирішив, що їхня «Білосніжка» з живими акторами – це саме те, чого ми всі чекали. Результат? Касові збори у 200 мільйонів доларів при бюджеті у 270 (а подейкують, що й усі 350). Ну що ж, цифровий реліз 13 травня та диски з 24 червня – це, мабуть, остання надія відбити хоч щось. До дисків навіть додадуть видалені сцени та ляпи. Мабуть, щоб ми могли посміятися з того, як гроші згорають на очах.

Але ж проблеми почалися ще до прем’єри: акторка Рейчел Зеглер назвала оригінал застарілим, принца – переслідувачем, а ще потрапила в політичні скандали. Глядачі, звісно, «оцінили». Рейтинг на IMDb впав до 2,3 з 10, що змусило сайт його приховати. Критики теж не в захваті, а в прокаті фільм обігнали навіть екранізація Minecraft.

Колишній працівник Google Алексіос Манцарліс, який п’ять років боровся за точність у пошуку, кинув усе і пішов. Чому? Бо, за його словами, Google тепер більше цікавить «вау-ефект» від ШІ, ніж якість інформації. Він називає генеративний ШІ «самовпевненим брехуном», якого нам усім нав’язують. Ну, дякуємо, Google, за чергову порцію фейків у 15 мільярдах пошукових результатів щодня.

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Манцарліс вважає, що злет ChatGPT змусив Google поспішно кинутися в ШІ-гонку, щоб довести акціонерам, що вони «в темі». Але замість спеціалізованих інструментів ми отримали універсального брехуна, який може переконати вас, що ви – серійний вбивця. І хоча люди вже подають позови на OpenAI за подібні «жарти», Манцарліс не надто оптимістичний. Мовляв, великі компанії обрали свій шлях, і нам залишається лише розчаровуватися.

А ось на залізному фронті настільки пекельно, що все «протікає» в прямому сенсі. Gigabyte вирішив, що їхні відеокарти NVIDIA RTX 50 мають бути не просто гарячими в іграх, а й буквально текучими. Користувачі помітили, що термогель на картах починає стікати під впливом температури, особливо якщо карта стоїть вертикально. Один сміливець навіть показав фото, де видно, як гель оголює чипи пам’яті.

Компанія спочатку заявила, що просто переборщила з кількістю гелю на перших партіях, а тепер усе окей. Але користувачі та експерти лише крутять пальцем біля скроні – проблема нікуди не зникла, а Gigabyte, здається, просто сподівається, що ми забудемо.

Інсайдер Тайлер МакВікер знову дражнить фанатів, стверджуючи, що Half-Life 3 вже можна пройти від початку до кінця. Мовляв, Valve тестує гру так ретельно, що скоро про неї знатимуть усі, а реліз планують на зиму 2025-го. Анонс, можливо, буде влітку. Ну, ми вже чули подібне років 10 тому, але цього разу, здається, усе серйозно. Чи ні?

Цікаво, що гра не буде VR, а сюжет залишиться скриптованим, без процедурної генерації рівнів. Тож тримаємо кулаки, щоб Valve не скасувала проєкт в останній момент. Бо якщо це знову фейк, фанати влаштують бунт із ломами.

А ось і відповідь де пропадав Гордон Фрімен. Напевно, він разом з науковцями Університету Суррея вирішив зробити термоядерні реактори безпечнішими, виявивши мікроскопічні дефекти у зварних швах. Виявляється, ці маленькі слабкі місця можуть серйозно підірвати міцність матеріалів, особливо при температурах у 550°C.

Завдяки новим методам аналізу науковці сподіваються зробити реактори надійнішими. Тож, можливо, чиста енергія майбутнього стане ближчою, якщо ми не розплавимо все на шляху до неї. Надіємось, що експерименти закінчаться вдаліше, ніж у Доктора Спрута.

Ласкаво просимо у коментарі. Які новини були найважливішими для вас цього тижня?