Текучі термопрокладки NVIDIA RTX 50 від Gigabyte оголюють пам’ять — ймовірне перегрівання з часом

Відеокарта AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G / Gigabyte

Історія з термоінтерфейсом NVIDIA RTX 50 від Gigabyte, який повільно витікає під впливом температури, отримала потенційно небезпечне продовження.

Наприкінці квітня користувачі відеокарт Gigabyte помітили зміну стану термогелю на більш рідкий. У випадку встановлення відеокарти на слот PCIe, розташований знизу, термопрокладки Gigabyte RTX 5080 почали стікати у напрямку слота після відносно короткого періоду використання. Згодом про проблему повідомили користувачі інших відеокарт бренду.

У відповідь виробник розповів, що під час виробництва перших партій використовувалася надмірна кількість термогелю, надалі компанія зменшила його кількість. Gigabyte заперечує, що явище може призвести до проблем, однак новий звіт ставить це твердження під сумнів.

Користувач remekra з форуму TechPowerUP опублікував фото, які свідчать про більш радикальне розтікання термогелю. Його відеокарта розміщена вертикально, тому термоінтерфейс стікає не на PCIe, а уздовж слоту. На нових знімках можна побачити явне зменшення площі контакту між радіатором та чипом пам’яті. Водночас термогель здатний залити інші компоненти, які до того були оголеними.

«Моя відеокарта встановлена у корпус Lian Li SUP01, тож вона фактично стоїть, тому воно тече у напрямку портів. Поки що модулі пам’яті не перегріваються. Я утримаюся від надсилання її до сервісу Gigabyte, оскільки в мене погані спогади про них, тому я буду користуватися нею, доки вона не перегріється або не перестане працювати. Якщо у вас вертикальний корпус або підставка, то будьте обережні», — написав remekra.

Gigabyte поки не відреагувала на це й конкретний випадок. Щодо попередніх заяв компанії сайт VideoCardz, який повідомив про проблему, зазначає, що бренд применшує проблему, а його відповідь не є корисною для користувачів та розчаровує. У Gigabyte зазначають, що тестують роботу відеокарт у різних варіантах розташування в корпусі. Оскільки серія NVIDIA RTX 50 існує лише кілька місяців, зараз важко казати про довготермінові наслідки.