За крок до заборони TikTok у США: комітет підтримав законопроєкт, Байден підпише

Комітет з енергетики та торгівлі Конгресу США одноголосно (50 голосів проти 0) підтримав законопроєкт, за яким китайська компанія ByteDance має або позбавитися застосунку TikTok, або зіткнутися із забороною у США. Палата представників має розглянути проєкт “Закону про захист американців від застосунків, контрольованих іноземними супротивниками” наступного тижня.

TikTok має близько 170 мільйонів користувачів у США. У 2020 році президент Дональд Трамп марно намагався заборонити застосунок. Перед голосуванням у комітеті законодавці отримали закритий секретний брифінг про вплив на національну безпеку TikTok з власником у Китаї.

ByteDance, схоже, не збирається продавати TikTok:

«Цей закон має заздалегідь визначений результат: повна заборона TikTok у Сполучених Штатах. Уряд намагається позбавити 170 мільйонів американців їхнього конституційного права на вільне самовираження. Це завдасть шкоди мільйонам компаній, позбавить артистів доступу до аудиторії та знищить засоби до існування незліченних творців по всій країні», — заявили у компанії після голосування.

Конгресмен-республіканець Майк Галлахер, голова комітету Палати представників по Китаю, вважає, що доцільно було б продати TikTok.

«TikTok міг би продовжувати жити, і люди могли б робити в ньому все, що завгодно, за умови такого відокремлення. Це не заборона — сприймайте це як операцію, спрямовану на видалення пухлини та врятування пацієнта».

Президент США Джо Байден збирається підписати закон, у разі, якщо його підтримає Конгрес.

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«Щойно … він зможе вийти з Конгресу, тоді президент підпише його. Але нам потрібно продовжувати над цим працювати», — сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Конгресмени обох партій висловлювалися в американській пресі щодо законопроєкту та схильні підтримати його, на його користь також висловився Дональд Трамп: «Якщо ви позбудетеся TikTok, Facebook і “Zuckerschmuck” подвоять свій бізнес». Також він назвав китайський сервіс «справжнім ворогом народу».

Джерела: Reuters, CBS

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