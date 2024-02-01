Palworld не зупиняється: 12 млн копій у Steam + 7 млн гравців на Xbox

Вірусний ігровий хіт Palworld продовжує підкорювати ігрові вершини. Студія Pocketpair оголосила, що гра розійшлася тиражем 12 млн копій у Steam і досягла 7 млн гравців на Xbox. Цифра на Xbox включає як продажі, так і тих, хто грає через підписку Game Pass.

За словами Microsoft, ці цифри роблять Palworld найбільшою грою, створеною не внутрішньою студією Microsoft в історії Game Pass. Компанія стверджує, що гра досягла піка в майже 3 мільйони щоденних активних користувачів на Xbox, що зробило її найпопулярнішою грою на її платформах.

Втім, за зростання за піковим онлайном в Steam припинилося. За останні 24 години в Palworld грали майже 1,5 млн людей одночасно, це все ще найбільше значення в моменті, але рекорд PUBG схоже втримається.