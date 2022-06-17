Паралельний імпорт не допоміг – тисячі смартфонів Samsung неможливо активувати на росії

Чергова невдача спіткала росіян на шляху обходу корисних санкцій. Слід за черговим російським кораблем пішли й сподівання користуватися сучасними смартфонами Samsung.

Як з’ясували користувачі на росії, вони не можуть активувати смартфони, які були завезені на цю територію через процедуру паралельного імпорту (ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака). Нагадаємо, через російське військове вторгнення в Україну компанія Samsung припинила постачання своєї продукції на росію.

Згідно з наявною інформацією, деякі смартфони Samsung неможливо самостійно активувати, якщо вставити в них SIM-карту російського оператора. За правилами компанії, регіон карти оператора повинен відповідати регіону офіційного продажу. За попередніми даними, з проблемою активації таких «паралельно імпортованих» (нелегально завезених) смартфонів Samsung користувачі стикаються приблизно у 20% випадків. За процедурою паралельного імпорту до росії було ввезено приблизно 45-50 тис. смартфонів Samsung.

Проте один з сервісних центрів береться розблокувати такі пристрої за окрему плату в розмірі 5 тис. рублів. Протягом двох тижнів Samsung розглядає звернення та може надати працівникам сервісного центру спеціальний код для регіонального розблокування смартфона. А може й не надати.