Paramount+ анонсував фільм «Зоряний шлях: Секція 31» у всесвіті Star Trek з Мішель Єо у головній ролі

Paramount+ анонсувала 14 повнометражний фільм у всесвіті Star Trek під назвою «Зоряний шлях: Секція 31». Головну роль у ньому виконає оскароносна акторка Мішель Єо, яка зіграла роль імператора Філіппи Джорджиу у серіалі «Зоряний шлях: Дискавері».

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Get ready for a special movie event! Academy Award winner Michelle Yeoh will star in #StarTrekSection31. ✨ #StarTrek https://t.co/HGIiQ0t7ns pic.twitter.com/gh2Prd5QAo — Star Trek (@StarTrek) April 18, 2023

У 2019 році було оголошено, що стрімінговий сервіс вивчає ідею нового серіалу Star Trek із Єо у головній ролі. Свіжий анонс дозволяє припустити, що концепція серіалу, можливо, скоротилася до одного фільму. Сама Мішель Єо поділилася своєю реакцією на оголошення:

«Я дуже рада повернутися до своєї родини із «Зоряного шляху» та до ролі, яку я так довго любила. Секція 31 близька і дорога моєму серцю з того часу, як я почала грати Філіппу, коли почалося це нове золоте століття Star Trek. Побачити, як вона, нарешті, зустріла свій момент – здійснена мрія, яка показала мені як важливо ніколи не здаватися. Нам не терпиться поділитися тим, що на вас чекає, а доти: живіть довго і процвітайте (якщо тільки імператор Джорджиу не прийме іншого рішення)!»

Концепція Секції 31, галактичної розвідувальної та силової організації, була введена досить давно, а саме, 1998 року, в епізоді «Інквізиція» шостого сезону серіалу «Зоряний шлях: Глибокий космос 9». Хоча деякі називають організацію аналогом ЦРУ, це не зовсім правильно, тому що ЦРУ все ж підкоряється законам та керівництву США.

У серії епізодів Deep Space Nine з’ясувалося, що Секція 31 була незалежною організацією без нагляду. Її творці вважали, що Федерація повинна мати можливість брудної гри, щоб вижити, насамперед у відношенні розвідок ворожих цивілізацій: Тал Шиар ромуланців або Обсидіанового Ордену кардасіанців. Цінності та закони Об’єднаної Федерації Планет, однак, протилежні такому підходу.

З того часу Секція 31 згадувалася в багатьох інших епізодах, включаючи кілька серій «Зоряний шлях: Ентерпрайз», фільм альтернативної часової шкали «Зоряний шлях: Відплата», мультсеріал «Зоряний шлях: Нижні палуби» та численні згадки у «Діскавері».

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Анонсований фільм примітний тим, що майже напевно не буде пов’язаний з альтернативною трилогією Джей Джей Абрамса та поверне глядача у звичайну часову лінію. Але у Star Trek можливий будь-який поворот подій.

У «Зоряному шляху: Дискавері» спочатку Джорджиу було показано у ролі легендарного капітана Зоряного флоту. Однак незабаром у шоу було представлено версію того ж персонажа в альтернативній реальності з іншими мотивами та на іншому тлі. Ця Джорджиу згодом увійшла до того ж всесвіту, що й більшість оригінальних телевізійних серіалів Star Trek.

В описі нового фільму йдеться про те, що він покаже частину кар’єри Джорджіу в Секції 31, коли вона «зіткнеться з гріхами свого минулого». Спродюсований CBS Studios, фільм буде написаний Крейгом Суїні («4400», «Медіум», «Елементарно», «Зоряний шлях: Дискавері») та режисером Олатунде Осунсанмі («Легенди завтрашнього дня», «Готем», «Колонія», «Зоряний шлях: Дискавері»).

Джерело: Ars Technica