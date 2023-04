Paramount+ анонсував фільм «Зоряний шлях: Секція 31» у всесвіті Star Trek з Мішель Єо у головній ролі

Paramount+ анонсувала 14 повнометражний фільм у всесвіті Star Trek під назвою «Зоряний шлях: Секція 31». Головну роль у ньому виконає оскароносна акторка Мішель Єо, яка зіграла роль імператора Філіппи Джорджиу у серіалі «Зоряний шлях: Дискавері».

Get ready for a special movie event! Academy Award winner Michelle Yeoh will star in #StarTrekSection31. ✨ #StarTrek https://t.co/HGIiQ0t7ns pic.twitter.com/gh2Prd5QAo

