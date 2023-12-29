Партнер Сороса ставить проти акцій Apple, Tesla, NVIDIA та інших топів і радить купляти золото – назріває велика криза

Джим Роджерс, гуру ринків, який разом з Джорджем Соросом заснував Soros Fund Management, очікує, що ціни на основні активи різко впадуть та станеться економічна катастрофа. Він планує отримати прибуток на ставках проти топів фондового ринку, таких як Tesla чи NVIDIA, коли для цього настане час.

«Облігації – це бульбашка, нерухомість у багатьох країнах – це бульбашка, акції готуються до бульбашки», — говорить досвідчений інвестор в інтерв’ю Soar Financially.

Роджерс скинув багато своїх акцій та облігацій, але поки що не займається шортінгом в очікуванні кінця. Він бачить ознаки наближення краху, серед яких поведінка кількох акцій, які тягнуть головні індекси вгору цього року, а також інвестори-початківці, які вихваляються, як легко заробили гроші на торгівлі акціями.

Джим Роджерс каже, що йому дуже хочеться зробити ставку проти акцій «чудової сімки» – Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla та NVIDIA: «Коли ринок добігає кінця, останні топи стають найкращими шортами».

81-річний Роджерс передбачає, що незабаром економіка США зіткнеться з проблемами через зростання боргів. «Я підозрюю, що наступного року все буде не таким щасливим». Він не впевнений, чи це буде рецесія або помірний спад, але стурбований тим фактом, що досі не було тривалого економічного спаду після фінансової кризи 2008 року – глобальне боргове навантаження відтоді істотно збільшилося.

«Наступна проблема має стати найгіршою в моєму житті, тому що борг просто неймовірний».

Роджерс порадив вкладатися у цінні метали, які найбільш стійки під час кризи: «У кожного під ліжком має бути трохи срібла й золота».

Інфляція, яка значно охолола минулого року, знову прискориться до болючих рівнів. Щобільше, Роджерс звинуватив Федеральну резервну систему США в тому, що вона не має уявлення про те, що вона робить, а також називає усіх керівників центрального банку за останнє століття, крім кількох, безглуздими бюрократами та вченими.

Втім, Джим Роджерс уже кілька років передрікає найгірший спад у своєму житті, але схоже, що ринки ігнорують його попередження.

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Джерело: Markets Insider, фото REUTERS