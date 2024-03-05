Патч Alan Wake 2 має покращити роботу з відеокартами Nvidia GTX 10 (на GTX 1080 Ti кількість кадрів може збільшитися вдвічі)

Alan Wake 2 незабаром отримає важливий патч, що покращить сумісність рушія гри зі старими архітектурами графічних процесорів, які не мали підтримки Mesh Shading. Коли гра вийшла минулого року, вона вимагала підтримки Mesh Shading для роботи на потрібному рівні продуктивності. Фактично, це призвело до того, що старі карти, як-от серія GTX 10, не забезпечували хороший ігровий досвід.

Mesh Shaders дають змогу розробникам ігор обробляти полігони з більшою потужністю та контролем, передає Videocardz. Це було необхідне оновлення традиційної геометрії вершинних шейдерів, враховуючи, що сучасні ігри незабаром будуть рендерити мільярди трикутників по всьому екрану. Майбутні ігри ставатимуть лише візуально більш вимогливими, тому така технологія є необхідною для передових візуальних ефектів.

Наразі Mesh Shading підтримується лише на рівні DirectX12 Ultimate, тобто працює на графічних процесорах NVIDIA GeForce RTX 20+, AMD Radeon RX з RDNA2+ та Intel Arc GPU. Технологія не працює на відеокартах серії GeForce GTX 10. Ці відеокарти все ще досить популярні, попри свій вік. Майбутнє оновлення Alan Wake 2 принесе оптимізацію для таких карт.

Хоча гру можна було запустити на графічних процесорах, що не підтримують DX12U, гра показувала повідомлення про те, що вона не підтримує Mesh Shading, і гра працювала з дуже низькою продуктивністю.

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З новим патчем геймери можуть розраховувати на приріст продуктивності від 45% до 100% згідно з тестами Digital Foundry:

Сцена прогулянки в лісі в Alan Wake 2 (1080p, якість FSR2, PS5 Performance Preset):

GTX 1060: ~45% приросту FPS (кадрів за секунду)

GTX 1070: ~57% приросту FPS

GTX 1080: ~85% збільшення FPS

GTX 1080 Ti: ~100% збільшення FPS

RX 580: вилітає

RX 5700 XT: ~2% приросту FPS

Загалом, чим потужніший графічний процесор, тим більшого приросту геймери можуть очікувати від цієї латки. GTX 1060 може перевищити 30 FPS в середньому з патчем, але все одно не рекомендується використовувати його для отримання оптимального досвіду гри. Натомість Digital Foundry дійшла висновку, що GTX 1070 є базовим графічним процесором, сумісним з цією грою.

Новий патч ще не має дати релізу. Є ще деякі речі, які Remedy (розробник) міг би покращити, наприклад, дати змогу геймерам блокувати частоту кадрів з більшою кількістю опцій або додати AMD FSR3 з інтеграцією генерації кадрів.

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