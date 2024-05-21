PayPal заблокував прибутки секс-блогерки, яка заробила $90 000 на продажу води зі своєї ванни

Авторка контенту для дорослих Белль Дельфін хизувалася в X, що заробила майже сотню тисяч доларів на продажу води зі своєї ванни — однак в останніх дописах поскаржилася, що PayPal заблокував її акаунт без попереджень, тож вона не отримала ані цента.

«PayPal без жодного попередження закрив мій обліковий запис і забрав 90 000 доларів, які я заробила на продажу моєї води для ванн», — написала Белль Дельфін.

Зрештою після допису в X, який на цю мить зібрав майже сотню тисяч переглядів, та звернень кількох ЗМІ (зокрема Business Insider) PayPal скасував рішення щодо блокування.

Політика PayPal щодо контенту і товарів для дорослих дозволяла продаж фізичних продуктів, таких як DVD-диски чи журнали (або банки з водою), але лише для транзакцій у межах США (Дельфін знаходиться у Великій Британії).

Водночас ще рік тому правила платіжної системи дозволяли накладати штраф у $2500 на кожен товар з порушенням — тобто кожна банка з водою із ванни блогерки з ціною в $11 підпадає під це визначення і саме через це могли заблокувати кошти.

Джерело: The Verge, Business Insider